La ex de Dulceida se marca un shakirazo que deja temblando a su esposa actual

Mucho hablar de la cantante colombiana pero parece que al final ha puesto de moda un método de venganza que en realidad es más antiguo que el comer...

Ahora que Dulceida y su exmujer Alba Paul se han reconciliado y pasean su amor por los medios, los platós y, naturalmente, por las redes sociales, resulta que otra ex de la conocida influencer española ha decidido dar un paso adelante y marcarse un "shakirazo" en toda regla.

Y es que tal como recogió este domingo el programa de corazón de fin de semana de Telecinco Socialité, Ana Legazpi, vocalista de Marlena, ha escrito una canción que apunta directamente a su última pareja, Dulceida.

Todo parece indicar que la artista se ha hecho un Shakira, con unas letras en las que hablaría de su relación con la influencer y de lo que está suponiendo para ella aceptar que aquello se acabó:

"Tan dulce como tu nombre. Me amarga pensar lo que podría haber pasado, pero no llegó a pasar. Lo que negabas que harías, es lo que haces tal cual. Tan dulce que envenena. A mí me sobran las ganas y a ti follows en Instagram, no sé por qué te vi tan especial. Sabía tu historial, hablé con tus red flags y aún así me dio igual. Entenderás por qué no eres tan especial si jodiste a la persona que no te veía como los demás".

Dulceida contesta a su manera a las indirectas de su ex

Claro que Socialité no lo iba a dejar ahí y no dudó en preguntar directamente a la aludida. Dulceida respondió a su ex y lo hizo dejando claro que no le han sentado demasiado bien estas palabras:

"No soy muy de tirar indirectas, prefiero ser elegante y no responder a esas cosas, no me parece bien que la gente tenga que hablar de los demás, yo me limito a hablar de mí, los demás que hagan lo que quieran".

Una frase sin duda lapidaria con la que intenta cortar de raíz el debate en torno al 'shakirazo' que Ana Legazpi se ha marcado.

Lo que sí quedó cristalino es que los "beef" funcionan y, de hecho, hasta Socialité mejoró en los audímetros con este último, subiendo al 10.4%de share y 722.000 espectadores este domingo frente al 9.9% y 621.000 del día anterior.