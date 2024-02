Gabriela Guillén da una nueva entrevista y detalla toda su relación con Bertín

La paraguaya sigue visitando los platós de televisión para hablar y aclarar su relación con Bertín Osborne y todos los detalles sobre el final de esta.

Gabriela Guillén ha concedido una nueva entrevista al programa de Telecinco "De viernes". Una entrevistas en la que ha hablado sobre la relación que mantuvo con Bertín Osborne, el momento en el que ambos rompieron y los motivos que les llevaron a no seguir juntos. Además, la paraguaya ha detallado como pasó el embarazo y todo lo que sucedió con las transferencias que el presentador le mandaba.

Hay que recordar, que en muchas ocasiones se ha puesto en duda la relación entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne, y que incluso personas como Alessandro Lequio han acusado a la paraguaya de haber mantenido otra relación al mismo tiempo que salía con Bertín. Es por esto, que Gaby Guillén ha decidido contar con todo tipo de detalles, e incluso con pruebas, cuándo finalizó su relación con Bertín Osborne.

El día en que Bertín y Gabriela rompieron

Fue en el mes de julio cuando parece que Gabriela Guillén y Bertín Osborne finalizaron su relación. La paraguaya se ha remontado a un día concreto, el día en que El Turronero, muy amigo de ella y de Bertín, celebró su fiesta de cumpleaños, una fiesta a la que la pareja acudió junta: " Estábamos juntos, de hecho muchas personas nos vieron juntos. Estábamos bien y cuando me despedí lo hice con un te quiero y un abrazo".

Gabriela Guillén y la demanda que nunca llega: la realidad supera la ficción

Pero fue un día después cuando la pareja rompió, y el motivo lo ha desvelado Gabriela en su entrevista. Al parecer, ella y Bertín Osborne tuvieron una fuerte discusión por el nombre del bebé. Un motivo que provocó una fuerte disputa entre la pareja y que derivó en el final de la relación entre ambos, un final que pilló a Gabriela en pleno embarazo.

Desde entonces, Gabriela y Bertín se fueron distanciando y solo mantuvieron contacto para hablar de cosas puntuales. En su entrevista, Gabriela Guillén ha querido aclarar todo lo que sucedió con las famosas transferencias que le hacía Bertín: "Con propósito de ayudarme, han sido dos ingresos con el tema del embarazo... Yo no tengo que explicar en una relación cuánto me ha dado él y cuánto le he dado yo. Hacienda no me está pidiendo explicaciones. Ha habido otras transferencias pero no tengo por qué dar explicaciones. Yo también le he hecho regalos pero no lo voy a decir".