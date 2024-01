Gabriela Guillén y la demanda que nunca llega: la realidad supera la ficción

ESdiario sabe cuál es la clara intención de Bertín Osborne para no repetir los errores del pasado de otros famosos. Estos son los pasos que va a dar el cantante si ella no mueve ficha.



La madre del bebé que nació hace un mes y del que presuntamente el padre es Bertín Osborne aún no ha interpuesto la demanda de paternidad. Gabriela Guillén anunciaba esta demanda en el programa De Viernes, previo pago y muy bien pagado. Aquella noche de hace 15 días daba dos titulares, emprendería acciones legales y aseguraba que había recibido dos transferencias de Bertín. Mentira por partida doble.

Lo primero no ha comenzado y lo segundo, había contado mal. No fueron dos transferencias, habían sido diez por un total casi 14.000 euros.

Una cifra que facilitaba hace unos días en exclusiva el programa Así es la Vida presentado por César Muñoz. Muy rebosante tiene que estar la cuenta de Guillén para no percatarse de la diferencia entre 2 y 10 transferencias. Algunos de estos ingresos fueron realizados antes de quedar embarazada. El concepto se desconoce del porqué esos pagos del novio a la novia. Gabriela es una mujer muy independiente. Este dato es lo que no concuerda con su testimonio. Entre otros muchos.

Esta semana la demanda no ha llegado. Estos días lo que ha aterrizado ha sido un nuevo capítulo. Ahora el robo del “cochecito” de su hijo en vehículo. Con el mensaje entre líneas de que el “ladrón de cochecitos” puede ser el cantante de La Noche de San Juan para obtener una prueba de ADN. La realidad casi siempre supera la ficción.

La modelo dilata el tiempo para interponer la demanda. Quizás se saca más provecho ante la duda que frente la realidad. La incertidumbre de la paternidad se agranda ante la tranquilidad de Bertín Osborne y los movimientos extraños de su expareja.

ESdiario conoce que el cantante no se convertirá en un Pepe Navarro de hace dos décadas y no se le adjudicará una paternidad por dejación y soberbia. Navarro no se hizo la prueba porque no quiso. Y bien aconsejado estuvo. De eso da fe ciega este diario.

Bertín Osborne espera con ganas que llegue la demanda de Gabriela Guillén

El presentador por el contrario espera con ganas que le llegue la demanda. No pondrá resistencia ante la Justicia. Si pasa el tiempo suficiente y Gabriela continúa sin emprender acciones legales, las acciones las emprenderá el mimo. La solicitará. No tanto por una necesidad del propio Bertín Osborne sino por sus otros 5 hijos. El artista tiene claro que no le va a dejar a su hijos el día de mañana el marrón si en un futuro cuaderno particional hereditario es a 5 partes o 6. Bertín se someterá a la prueba de paternidad si se la solicita un juez. Si no es así, Osborne será quien la solicite.