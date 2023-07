Losantos revienta la prensa rosa: famosa y guapa, nuevo “amor” de Albert Rivera

El ex político de Ciudadanos ha roto su relación con Malu y se ha convertido en uno de los solteros más cotizados. Además, ahora frecuenta muchos actos sociales. Está en el candelero.

Los colaboradores de Es la mañana de Federico hablaban este lunes, se lo hemos venido contando también en ESchismógrafo, del acto social de José Luis López, el Turronero, que celebró el pasado sábado su 60 cumpleaños por todo lo alto en Sevilla.

Una espectacular fiesta que hizo historia y a la que asistieron unos 3.500 invitados llegados de toda España para celebrar el cumpleaños de uno de los empresarios más queridos de nuestro país. Un evento que pese a la gran expectación y al elevado número de asistentes estaba perfectamente organizado: un AVE especial trasladó a invitados desde Madrid hasta Sevilla y siete aviones privados a los que llegaban desde otros puntos de la península.

Entre los invitados, además de los compañeros de la crónica rosa de Es la mañana de Federico, se encontraban famosos como Vicky Martín Berrocal, Paz Padilla, Chenoa, José Ortega Cano y su hija Gloria Camila, Bertín Osborne, Fran Rivera y Lourdes Montes, y un largo etcétera.

Pero la auténtica revelación de Federico Jiménez Losantos se produjo cuando sus colaboradores se detenían en el comportamiento de uno de los invitados al evento, el ex presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Y más concretamente a su largo encuentro, charlas y confidencias con Fiona Ferrer. "Estuvieron hablando 45 minutos, conversación en la que de vez en cuando también participaban otras guapísimas damas que han participado en concursos de miss", contó Isabel González este lunes, entre ellas Sofía del Prado, Miss Universo España 2017.

Sobre Fiona Ferrer, experta en moda y comunicadora de televisión. "Hubo un momento en el que él le pone la mano en el cuello a Fiona, aunque en ningún momento hay nada más", continuó explicando González.

Pero para Jiménez Losantos esto ya indica algo más y helaba a sus oyentes y revolucionaba la prensa rosa y la crónica social al explicar que: "La mano en el cuello es un gesto de poder y de amor, el más fuerte en el lenguaje corporal".

Albert Rivera, soltero de oro

Lo que está claro es que el exlíder de Ciudadanos vuelve a estar soltero tras su ruptura con Malú y le gusta estar rodeado de mujeres guapas. "La cara en la foto que me mandaste de Albert Rivera no es de estar en el mercado, es de estar en el Drusgstore de Las Ramblas", bromeó Jiménez Losantos.

Beatriz Cortázar comentó que su amistad viene desde hace tiempo y la última vez que coincidieron fue el pasado 13 de junio en la exposición artística de Aldo Comas, marido de la actriz Macarena Gómez. "A la fiesta de el Turronero acudió con un amigo y llegaron los dos de singles. Y este domingo fuimos juntos en el AVE de camino a Madrid (...) En un momento dado le pregunté por Malú. Me dijo ‘¿no me ves?’, como decía Juan Gabriel ‘lo que se ve no se pregunta’", explicó Cortázar, dando a entender que Rivera se encuentra feliz tras la ruptura con Malú. "Fiona nos cae fenomenal pero el mirlo busca otra jaula, son muy amigos", opinó.