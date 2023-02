La "obsesión" de la novia de Jordi Cruz pone en órbita a Jesús Calleja en Cuatro

Aunque el cocinero no es muy dado a ello finalmente su vida privada y su relación con Rebecca Lima provocó estragos en los pasillos de Mediaset, para disgusto de su propia cadena, TVE.

Este miércoles volvió a la parrilla del prime time de Cuatro el veterano Planeta Calleja y lo hizo por todo lo alto, con el cocinero Jordi Cruz como invitado de excepción de Jesús Calleja.

El jurado de MasterChef de TVE se mostró generoso con el formato de aventuras y no se dejó en el tintero ningún asunto en sus conversaciones con el periodista.

Tuvo tiempo para hablar de todo durante su aventura por Grecia, de su trabajo, de sus polémicas... y también de su vida sentimental con su actual pareja Rebecca Lima. En este sentido quiso desmontar la imagen de playboy o picaflor que algunos le han endosado a lo largo del tiempo: "He tenido una chica 14 años, otra 8 años. Eso de que Jordi es un golfo no es así, no soy un golfo", desmintió muy rotundo.

Jordi Cruz desvela sus planes a futuro con Rebecca Lima.

Además, no dudó en hablar de su actual relación con su novia, con las que lleva cuatro años, y de la que afirmó que quiere pasar por el altar: "Ella tiene una obsesión el anillo, con casarse. Hay un protocolo, con una brasileña tienes que ir a su padre para preguntar si puedo conquistar a su hija, darle un año".

Por qué cuando vemos sitios así de bonitos nos dan ganas de exaltar el amor? #PlanetaCalleja



Por lo demás, a sus 44 años Jordi Cruz aseguró a Jesús Calleja que "sí" quiere tener hijos", algo de lo que ya ha hablado con Rebecca Lima, cuyos padres ya le conocen y "han dado el visto bueno" a la relación del cocinero con su hija.

Jesús Calleja y Jordi Cruz dan un gran impulso al regreso de Planeta Calleja

Una historia de amor que ayudó a que el regreso de Planeta Calleja en su aventura por Grecia con Jordi Cruz se saldara de la mejor manera: con un 10.4% de cuota de pantalla para Cuatro y 1.007.000 espectadores. Solo Antena 3 obtuvo mejores cifras, con El Círculo de los Famosos y un 16% y 1.608.000. Por detrás de ambas se situó TVE con el Días de Tele de Julia Otero, que hizo un 7.8% y 718.000.

Por lo demás, Telecinco anotó un 6.7% y 938.000 con Escándalo: Retrato de una obsesión y un 6.3% y 397.000 para La isla de las Tentaciones. El farolillo rojo fue para La Sexta con la película La última función (4.3% y 469.000).