Piqué se "caga en los estereotipos" y destripa cómo sedujo a Clara Chía

La nueva de canción de Shakira vuelve a acumular récord de visualizaciones aunque lo de los hachazos a su ex ya empieza a cansar un poco. Eso sí, el exfutbolista sigue a lo suyo con su novia

Parece que lo de los dardos de Shakira a Gerard Piqué en forma de canción, tanto tiempo y tantos temas después, empieza ya a cansar un poco incluso a sus más acérrimos defensores. Y si no que le pregunten a Susanna Griso, que ya no puede más, como recogió ESdiario.

Y es que la cantante colombiana ha vuelto a sacar single y vuelve a estar plagado de hachazos al que fuera su pareja y es padre de sus dos hijos, Milan y Sasha.

La canción Copa Vacía es una colaboración con Manuel Turizo que se grabó hace meses y que ahora ha visto la luz, convirtiéndose en pocas horas en uno de los temás más escuchados en YouTube y acumulando más de 3 millones de visualizaciones.

La nueva de Shakira, Copa Vacía, vuelve a estar llena de dardos a Piqué

Con un espectacular videoclip en el que la cantante aparece convertida en una sirena de larga melena rosa que es salvada del fondo del mar por el colombiano la letra está repleta de dardos dirigidos a Gerard Piqué, al que parece reprochar su falta de interés en ella: "Este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. Por qué no quieres cuando yo quiero. Estás más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo. Sé que estás bueno pero más buena estoy yo".

Claro que si Shakira da titulares por su desamor, Piqué hace lo propio por su amor con Clara Chía, con la que no para de protagonizar informaciones.

La última una confesión que él mismo hizo de cómo conquista a las mujeres, se sobreentiende que a la joven catalana, también.

Todo sucedió cuando Piqué explicaba a sus compañeros de la Kings League en Twitch lo que hay que hacer en una primera cita: "Obviamente, primero se sienta la señorita en cuestión. Segundo, siempre la mujer mirando al restaurante y el hombre mirando a la pared. Esto es de ser gentleman".

Geri aconsejando sobre primeras citas 😂 pic.twitter.com/cKAwPwD0Ww — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 28, 2023

Opinión que generó ciertas disonancias con alguno de sus compañeros de liga como Spursito, que no estaba nada de acuerdo: "No, no, es que esto son estereotipos. No me gusta". Pero el exfutbolista no estaba dispuesto a tolerar críticas: "¿Cómo que esto es un estereotipo? Me cago en los estereotipos. Hay que ser elegante".