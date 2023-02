Otro dardo de Mario Vargas Llosa a Isabel Preysler: "He recuperado mi libertad”

El escritor ha lanzado una dolorosa pulla a la que hoy es su expareja con una sonada y contundente declaración: “He recuperado mi libertad”, ha dicho en la revista 'Paris Match'.

La ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa está provocando ríos de tinta desde que se hizo pública en diciembre del año pasado. desde entonces, no hay día que no surjan nuevas informaciones al respecto. Sin embargo, el escritor no se había pronunciado hasta ahora. Algo que finalmente ha cambiado, tal y como aseguraron en ‘Fiesta’, el programa de Emma García en Telecinco. En una entrevista con 'Paris Match', el escritor habría explicado cómo se siente tras este fin en su relación con la 'Reina de Corazones'.

"He recuperado mi liberad", asegura el autor de 'Los Cachorros’. Después de ocho años de amor, una de las parejas más famosas de nuestro país se separaba dejando un montón de incógnitas sin resolver. Poco tiempo después, Vargas Llosa publicaba ‘Los vientos’, un relato que habla de la gente superficial que actúa por el qué dirán, un argumento que supuestamente dedica a su expareja y a la hija de la misma, Tamara Falcó.

Jorge Javier habla de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa con Íñigo Errejón en el estreno de su podcast https://t.co/6khJj8EXqi via @semana_revista #CostaBlanca — NoticiasCostaBlanca (@noticias_CB) February 26, 2023

La celebrity no se tomó nada bien la publicación del relato y declaró firmemente que no se iba a quedar en silencio ante las supuestas acusaciones del peruano. "No me voy a quedar callada si se meten con mis hijos, con ninguno de ellos", afirmó entonces. "Ni resentida, ni mentirosa, ni molesta ni enfadada, como han estado diciendo, nada de eso es verdad… Pero, sí, tengo un límite, y ese límite son mis hijos", añadía la madre de Ana Boyer en la revista ¡HOLA!, visiblemente molesta.

Isabel Preysler explota contra Mario Vargas Llosa: "Ha caído muy bajo, ha traspasado todos los límites" https://t.co/czlbwqBVwl via @CHANCE_es — CARLOTA REINA GRECIA (@reina_grecia) February 26, 2023

Además, desde que Preysler y Vargas Llosa rompieron, se han estado produciendo un gran número de encuentros entre Mario y su exmujer, Patricia Llosa. En más de una ocasión, el hijo mayor de ambos, Álvaro Vargas Llosa, ha dejado claro que ella es la mujer de la vida de su padre. En una de las últimas apariciones públicas del escritor, los periodistas intentaron preguntarle por su expareja, así como por la hija de la misma. Mientras que el autor permaneció en absoluto silencio, su hijo Álvaro sentenció las preguntas respondiendo con rostro serio: ''No tenemos el menor interés". Algo que deja clara la poca simpatía que sienten ahora por la exmodelo.