¿Qué piensa hacer Lewis Hamilton cuando se retire de la Fórmula I?

Fuera de la Fórmula 1, Lewis Hamilton se destaca por su impecable sentido de la moda. Su presencia es habitual en las semanas de la moda y ha colaborado con marcas de como Tommy Hilfiger.

El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari en 2025 marca un hito significativo en su carrera en la Fórmula 1, representando un cambio trascendental en su trayectoria deportiva y un desafío emocionante en su búsqueda continua de éxito.

La entrevista reveladora con la revista GQ ofrece una visión más profunda del lado introspectivo de Hamilton, destacando su búsqueda de satisfacción personal más allá del mundo de las carreras y su evolución hacia una perspectiva más equilibrada de la vida.

Lewis Hamilton: sus pasiones fuera de la Fórmula I

Un nuevo capítulo en Ferrari (2025)

Lewis Hamilton, el icónico piloto británico, está a punto de dar un giro trascendental en su carrera en la Fórmula 1, con su esperado fichaje por Ferrari en 2025. A sus 39 años, Hamilton se adentra en el ocaso de su ilustre trayectoria, un momento que coincidirá con su llegada a la escudería italiana cuando cumpla 40 años.

La búsqueda de equilibrio (Entrevista con GQ)

Hamilton ha sido siempre un tanto distinto en el mundo de las carreras, destacando no solo por su destreza en la pista, sino también por su estilo de vida jet-set y sus intereses fuera del ámbito automovilístico, como la música, el cine y la moda.

Sin embargo, este enfoque no siempre fue el mismo. En una reveladora entrevista con la revista GQ, Hamilton compartió sus reflexiones sobre su carrera y su búsqueda de satisfacción personal. Al inicio de su trayectoria en la Fórmula 1, se encontraba inmerso en una rutina agotadora, donde el entrenamiento y las carreras dominaban su día a día, dejando poco espacio para otras facetas de la vida.

A pesar de su éxito en el circuito, Hamilton admitió que esta intensa dedicación no le proporcionaba la felicidad que anhelaba. Se sentía insatisfecho y comenzó a cuestionarse su estilo de vida. "Trabajar todo el tiempo no te trae felicidad", reflexionó. Esta búsqueda de equilibrio lo llevó a explorar otras pasiones fuera de las carreras, como la música, el cine y la moda.

La apertura de nuevos horizontes

La interacción con personas de la industria de la moda y el cine amplió su perspectiva y le mostró un mundo de posibilidades más allá de las pistas de carreras.

Hamilton se dio cuenta de que había mucho más por descubrir y experimentar fuera del ámbito automovilístico. Esta revelación marcó el inicio de una nueva fase en su vida, donde se permitió explorar su creatividad y expresarse de formas diversas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Críticas y autoaceptación

Sin embargo, este camino no estuvo exento de críticas. Hamilton enfrentó juicios y cuestionamientos por parte de los medios y de algunos seguidores que no comprendían su incursión en ámbitos no tradicionales para un piloto de Fórmula 1. A pesar de ello, Hamilton se mantuvo firme en su convicción de seguir sus pasiones y encontrar la satisfacción más allá de las carreras.

El futuro más allá de las carreras

Ante la pregunta sobre sus planes para el retiro, Hamilton reveló su ambición por explorar múltiples facetas de la vida.

Reconoció que, si bien es muy ambicioso, comprende las limitaciones del tiempo y la necesidad de priorizar. Aunque su dominio en las carreras es innegable, Hamilton busca expandir sus horizontes en el mundo del cine y la moda.

Hamilton ya ha dado pasos concretos en esta dirección, con su propia productora cinematográfica, Dawn Apollo Films, y su participación en proyectos cinematográficos, incluida una película temática de F1 junto a Brad Pitt. Además, continúa involucrado en el mundo de la moda, colaborando con marcas de renombre como Hilfiger.

10 datos interesantes de la vida de Lewis Hamilton

Cantante Secreto (2018-2019): Además de su éxito en las pistas, Lewis Hamilton ha demostrado ser un talentoso músico. Bajo el nombre de 'XNDA', colaboró con Christina Aguilera en el éxito de 2018 "Pipe". Curiosamente, reveló esta faceta de su vida dos años después, dejando a muchos sorprendidos al enterarse de que ha estado involucrado en la escritura y grabación de música durante más de una década. Ícono de la Moda (2017-2020): Fuera de la Fórmula 1, Hamilton se destaca por su impecable sentido de la moda. Su presencia es habitual en las semanas de la moda y ha colaborado con marcas de renombre como Tommy Hilfiger. Además, lanzó su propia línea de ropa llamada "Plus 44", fusionando su pasión por la moda con el número que marcó su infancia. Fuera de la Fórmula 1,Su presencia es habitual en las semanas de la moda y ha colaborado con marcas de renombre como. Además, lanzó su propia línea de ropa llamada "Plus 44", fusionando su pasión por la moda con el número que marcó su infancia. Aspiraciones en Hollywood (2016-2021): Hamilton no se limita solo al mundo de la música y la moda; también ha mostrado interés en la actuación. Contrató a un agente en la industria del cine y a un entrenador de actuación, incluso enviando cintas de audiciones en los últimos años. Aunque su agenda en la F1 le impidió aceptar un papel en 'Top Gun: Maverick', fundó su propia productora, "Dawn Apollo Films", explorando así nuevas facetas de su carrera. Hamilton no se limita solo al mundo de la música y la moda; también ha mostrado interés en la actuación. Contrató a un agente en la industria del cine y a un entrenador de actuación, incluso enviando cintas de audiciones en los últimos años. Aunque su agenda en la F1 le impidiófundó su propia productora, "Dawn Apollo Films", explorando así nuevas facetas de su carrera. Rechazo de un Papel en Hollywood (2016-2021): A pesar de sus aspiraciones en Hollywood, Hamilton tuvo que tomar decisiones difíciles debido a su apretada agenda en la F1. Aunque se le ofreció un papel en 'Top Gun: Maverick' junto a Tom Cruise, lamentablemente tuvo que rechazarlo. Sin embargo, esto no detuvo su determinación por explorar el mundo del cine. Futuro Cinematográfico (2016-2021): Más allá de la actuación, Hamilton ha demostrado su interés en el cine al fundar su propia productora, "Dawn Apollo Films". La compañía ya está trabajando en varios proyectos, incluyendo un largometraje documental sobre su carrera en la F1 y una película sin título protagonizada por Brad Pitt y dirigida por Joseph Kosinski. Número 44 (2015-2022): El número en el auto de F1 de Hamilton, el 44, tiene un significado personal profundo. No es solo el número que usaba en su karting durante su infancia, sino también el número de matrícula del auto de su padre. Este número ha llegado a simbolizar la suerte y el apoyo de su familia en su carrera. El númerotiene un significado personal profundo. No es solo el número que usaba en su karting durante su infancia, sino también el número de matrícula del auto de su padre. Este número ha llegado a simbolizar la suerte y el apoyo de su familia en su carrera. Sueño Audaz (1995-1998): Desde una edad temprana, Hamilton mostró una determinación extraordinaria en su búsqueda de convertirse en piloto de F1. A la edad de 10 años, se acercó a Ron Dennis de McLaren en una ceremonia de premiación y expresó su deseo de competir con los autos de McLaren. Este encuentro sentó las bases para su futuro en el automovilismo. El Cuarto Piloto Caballero de la F1 (2021): En reconocimiento a su brillante carrera en la F1, Hamilton fue nombrado caballero por el Príncipe Carlos en el año 2021. Este honor lo colocó en una prestigiosa lista de pilotos de F1 que han recibido tal distinción, destacando su impacto tanto en el deporte como más allá de él. Lucha contra la Dislexia (2007-2023): El viaje de Hamilton no ha estado exento de desafíos, entre ellosdislexia. A pesar de los obstáculos que enfrentó durante su educación, convirtió este desafío en una fortaleza. Ahora, utiliza su plataforma para apoyar causas como 'TOGETHERBAND', que busca proporcionar educación de calidad a todos los niños, independientemente de sus dificultades. El viaje de Hamilton no ha estado exento de desafíos, entre ellos su lucha contra la A pesar de los obstáculos que enfrentó durante su educación, convirtió este desafío en una fortaleza. Ahora, utiliza su plataforma para apoyar causas como 'TOGETHERBAND', que busca proporcionar educación de calidad a todos los niños, independientemente de sus dificultades. Propietario del Equipo de la NFL (2022): En un movimiento inesperado, Hamilton se convirtió en copropietario del equipo de la NFL, los Denver Broncos, en 2022. Esta incursión en el mundo del fútbol americano muestra su deseo de expandir su influencia deportiva más allá de la F1 y apoyar la diversidad en la propiedad de equipos.

La vida de Lewis Hamilton es un relato fascinante de determinación, evolución y exploración constante. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso como una leyenda de la Fórmula 1, Hamilton ha desafiado los límites y ha seguido sus pasiones con valentía y convicción.

Su transición inminente a Ferrari marca un nuevo capítulo emocionante en su carrera, mientras continúa dejando una marca perdurable en el mundo del automovilismo.

Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión