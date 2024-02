Hamilton empuja a Sainz fuera de Ferrari y podría llevarle con Fernando Alonso

Empezó a tomar cuerpo la semana pasada. Ferrari anunció la renovación de su piloto Charles Leclerc pero no la del español Carlos Sainz, pese a que se esperaba que ambas fueran simultáneas. La rumorología comenzó a correr, la silly season que llaman en Fórmula 1. Y ayer, a las 20:00, todo saltó por los aires: Lewis Hamilton llegará a Ferrari para 2025, dejando sin volante al madrileño, que deberá buscarse las habichuelas... tal vez con Alonso en Aston Martin.

Pero mejor por partes. La audaz apuesta de Ferrari, sentando a un heptacampeón del mundo en el bólido rojo para intentar reverdecer viejos laureles, es una de las noticias del mundo del deporte en años. Hamilton y Ferrari juntos. Un tándem que suena espectacularmente bien pero que, como dijo ayer mismo Flavio Briatore, "ya puedes sentar a Batman en el coche que si no corre...".

Team Statement



Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH