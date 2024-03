Pilar Vidal revela la confesión de Almeida sobre su prometida y vibra Nuria Roca

Faltan escasas dos semanas para que el alcalde de Madrid pase por el altar con Teresa Urquijo y poco a poco empiezan a trascender detalles interesantes sobre la vida privada de la pareja.

La de Pilar Vidal se ha convertido en una de las secciones de La Roca de La Sexta que más titulares genera a posteriori una vez finalizado el magacín de actualidad de Nuria Roca. Sus contenidos de corazón no pasan desapercibidos y este domingo volvió a lograrlo desvelando algunas intimidades de la pareja formada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y su prometida, Teresa Urquijo.

Y es que a falta de 15 días para la boda de Almeida y Urquijo, a Vidal se le agota el tiempo para conseguir una invitación al enlace. "Ojos que no ven, corazón que no siente", comentó la colaboradora del magacín de la cadena verde de Atresmedia, ya que no podría contar nada de lo que ocurre en ella. "A mí es lo que peor se me da", confesó entre bromas y veras.

"Cada vez que coincido con él en un evento me riñe porque siempre le tiro de la lengua", desveló la la periodista en referencia al alcade de Madrid, al que ya le sonsacó quién era Teresa Urquijo y cuándo comenzaron a salir.

Las confesiones de José Luis Martínez Almeida sobre Teresa Urquijo

"Ellos empezaron el día que arrancó la campaña electoral, él me dijo que esa era la fecha oficial del inicio de su relación", explicó recordando que tras esa campaña Almeida sacó "mayoría absoluta" en Madrid. Es por eso que le dijo: "Teresa es mi talismán", destapó Pilar Vidal la bonita y tierna confesión que el político dle PP lanzó sobre su novia.

Intimidades de personajes públicos poco datos a hablar de su vida privada que provocaron gran interés entre los espectadores de La Sexta y que elevaron La Roca este domingo hasta el 4.6% de cuota de pantalla y 436.000 espectadores, subiendo con respecto a la semana pasada y anotando su mayor cuota de pantalla desde el 3 de marzo.