La confesión de Sonsoles Ónega con Pilar Vidal sobre su fichaje por Antena 3

La presentadora de "Y ahora Sonsoles" ha aprovechado su visita al podcast de Pilar Vidal para desvelar los detalles de su fichaje por Antena 3 hace casi dos años.

Sonsoles Ónega ha aprovechado su paso por 'Drama Queen', el podcast que presenta su compañera y también periodista Pilar Vidal, para hablar sobre muchos temas, como su amistad con la reina Letizia, su faceta como escritora, la relación con su padre Fernando Ónega o sobre su salida de Mediaset y su posterior fichaje por Atresmedia.

Una salida y un fichaje que en su momento fue muy "polémico y repentino" tal y como le indicaba Pilar Vidal a Sonsoles, quien además confirmaba que aunque todo fue repentino e inesperado, "se publicaron tantas cosas, se dijeron tantas cosas, que al final tomé una decisión: solo me importa lo que piensen mis nuevos jefes".

Así se fraguó el fichaje de Sonsoles por Antena 3

Tal y como reconocía la presentadora, su fichaje por Atresmedia fue muy repentino ya que "yo pensaba que moriría en Telecinco, cuando tocara me jubilaría, porque fue mi casa, también CNN+, pero sobre todo Mediaset, donde he hecho lo más importante de mi carrera profesional hasta entonces". Y es que no el momento de su salida de Mediaset, Sonsoles atravesaba una de sus mejores etapas al frente de "Ya son las ocho" y "Ya es mediodía": "No había dado síntomas de fatiga, ansiedad, disgusto o infelicidad. Todo lo contrario, yo era muy feliz en Telecinco".

Aún así, una vez le surgió la oportunidad de fichar por Antena 3 con "Y ahora Sonsoles", la periodista tenía claro cuales eran sus prioridades: "Cuando me explican lo que quieres, que es hacer algo de actualidad, era la única cosa importante para mí, que fuera actualidad, porque creo que es donde mejor me manejo... No me veo haciendo otra cosa".

Sonsoles tenía claras las condiciones que le pedía a Atresmedia a la hora de negociar: "No quería hacer la mañana. Primero, porque ya hay alguien que lo hace en la cadena. Y segundo, porque en la cadena de la que me voy lo hace quien me ha dado grandes consejos y oportunidades". Unas palabras con las que hacía referencia a Susanna Griso y Ana Rosa Quintana.

Por último, Sonsoles le explicaba a Pilar Vidal la seguridad que le ha transmitido Antena 3 al no preocuparse por las audiencias: "En Antena 3 no han tenido ansiedad por la audiencia. Pensaban que iba a ser un proyecto de largo plazo, como espero que sea, pero sin resultados inmediatos... Atresmedia creo que es una empresa muy estratégica, que han apostado por esa franja".