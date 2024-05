Toda la verdad de la ruina de Ortega Cano: trágica decisión a los 70 años

La polémica vuelve a rodear la vida del famoso torero que estaría atravesando serios problemas financieros que habrían derivado en un doloroso embargo. Ahora aportan todos los datos...

Lo cuenta la revista Lecturas este miércoles 22 después de que Ana Rosa Quintana, en TardeAR, haya levantado la liebre sobre los graves problemas económicos de José Ortega Cano.

Ahora el director de la mencionada publicación, Luis Priego, da más detalles sobre esta preocupante situación del diestro y ex marido de Rocío Jurado. Explican que a lo largo de los últimos años ha sido habitual ver como Ortega Cano invertía en diversos negocios, desde plazas de toros hasta fincas para entrenar perros o la tienda que su hija Gloria Camila abrió en Sevilla.

No obstante, recalca Lecturas, si algo ha caracterizado la faceta empresarial del diestro ha sido el ladrillo. El torero posee en la actualidad varios locales comerciales, un ático en la costa de Cádiz y la vivienda unifamiliar en la que reside. Ha sido esta última la que ha supuesto un enorme quebradero de cabeza para sus finanzas.

Tal y como ha narrado Pliego desde el programa de las tardes de Telecinco, la vivienda en la que reside José Ortega Cano ha soportado sendas notificaciones de embargo en los últimos tres años. “La situación económica de Ortega Cano no es tan buena como podría parecer. Ana María Aldón ya disparó las alarmas cuando dijo que no podía pagar la pensión de su hijo”, ha comenzado Pliego.

La pista más relevante es que Ortega “tiene un patrimonio importante, pero desde 2016 no presenta el balance de sus empresas. Así que suponemos que no ha ingresado", ha apuntado Luis. En este sentido, ha señalado que es curioso que a su edad se pusiera a realizar varios festivales de toreo. Algo que, según el periodista, “esconde una situación económica”.

Esta situación podría venir de lejos porque, en 2018, cuando Ana María Aldón se preparaba para participar en Supervivientes, “ya nos salía que ella aparecía para salvar el cash flow de la casa de Ana María y Ortega. Él no puede vender esa casa sin cumplir... Son más de 100.000 euros”, ha explicado Pliego.

Pero, ¿Cuál es la razón de esta situación económica? “Deudas del ayuntamiento. Son impuestos impagados y luego es una deuda que el avaló. Yo cuento lo que hay en las notas. Pone que es un aval. Él avaló bancariamente a alguien y no se ha pagado el crédito, y eso está anotado en su casa”.

Ortega Cano, vuelta a los ruedos

Cincuenta años después de haber tomado la alternativa, Ortega Cano decidía pisar de nuevo los ruedos. Centrado en sus hijos y en su bienestar después de separarse definitivamente de Ana María Aldón, el torero reaparecía arropado por su hijo José María en su tarde en Segovia. Tal era la entrega del torero a su público que no dudaba en incluso compartir vídeos de sus entrenamientos a través de las redes sociales. Estiramientos y ejercicios que terminaban eclipsando el regreso a su profesión para convertirse en objeto de comentario.

Y es que las apariciones de José Ortega Cano desde que separó su camino de la que era su mujer han sido, cuanto menos, llamativas. En la mente de todos, su entrevista junto a Ana Rosa Quintana donde quiso intentar reconquistar a la diseñadora con declaraciones que no acabaron sentando demasiado bien. Tampoco lo hacían sus declaraciones, más recientes, asegurando que está que quita ‘el sentío’. “Todas las mujeres se quieren enamorar de mí. Y no puedo, tanto no puedo”, afirmaba en televisión entre risas al anunciar su regreso.

Este miércoles en las páginas de Lecturas, dan más detalles sobre la catastrófica situación económica del diestro.

Y el diestro, a preguntas de los periodistas que le esperaban este miércoles 22 de mayo a las puertas de su domicilio, ha respondido de una manera muy explícita, tal y como ha podido recoger ESdiario: "iros a tomar por culo".