Gloria Camila, muy harta de los continuos ataques hacia su padre Ortega Cano

La hija del extorero y Rocío Jurado ha estallado por los continuos ataques sin compasión que está sufriendo sus progenitor desde varios frentes mediáticos.

Gloria Camila ha estado muy presente en los medios de comunicación estos días, después de la sonada acusación a Kiko Hernández de haberse inventado que sufrió un cáncer. En primer lugar, el jueves la veíamos muy orgullosa de su padre en la inauguración de una sala dedicada en el museo de San Sebastián de los Reyes y, después, se mostraba feliz al haber organizado un mercadillo de ropa en una tienda de la capital madrileña, aunque todavía no se le había pasado el disgusto del robo del móvil que sufrió durante el primer acto.

Roban a Gloria Camila un objeto de gran valor en la inauguración del museo de Ortega Cano 👇https://t.co/Z7Xbwluz5q — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 20, 2023

Hablábamos con ella tras la intervención de Gema Aldón en el programa 'Sálvame Diario' y se defendía de los ataques de ésta, que aseguraba que Gloria manipula a su padre: "Lo siento, es que no me enterado de eso. A palabras necias, oídos sordos y gente ignorante es eso, en el sentido de que no saben de lo que hablan". Asimismo, la hija del torero contestaba que "Gloria es gloria bendita, siempre positivo", cuando le contábamos que la hija de la diseñadora cantaría 'temas gloriosos'.

Gloria quiere "que todo el mundo sea feliz", sobre todo su padre, "que ya se lo merece, a ver si dejan de meterse con él, tiene 69 años, creo que es un crack, creo que ha vivido mucho y no le han valorado como debía. A estas alturas se merece ser feliz de verdad y que le dejen en paz".

En cuanto a los comentarios negativos en torno a la sala en el museo, a cuya inauguración también acudió Rocío Flores (nieta de Rocío Jurado) dedicada a la trayectoria profesional del torero, Gloria subraya que ella estuvo "organizando todo" y está muy contenta porque "ha sido todo un éxito y a todo el mundo le ha encantado". También aprovechaba para mandar un mensaje a todos aquellos que lo han criticado sin haber estado, ya que "los que no estuvieron no pueden hablar, pero vosotros estuvisteis, creo que visteis la de gente que hubo, las palabras bonita que tuvo mi padre, el cariño que recibimos".

Gloria Camila ha aprovechado para negar que se vaya a exhibir nada de Rocío Jurado: "La sala es taurina, de su trayectoria profesional como torero, solo de él. Yo lo siento, nunca se pondría en una sala de mi padre nada de mi madre. Mi madre tiene su museo, mi padre tiene su sala, cada uno es individual aunque luego digan otras cosas y son independientes y ya está. Lo que opine cada uno y lo que crean que es me da exactamente igual, las cosas son como son".

De esta manera, la joven ha dejado claro que no van a poner nada de su madre en la sala taurina de su padre porque es un espacio en el que se muestra la trayectoria como torero de Ortega y no la vida privada de éste con la cantante. Además, Gloria nos ha confesado que no le afectan las críticas de las personas que no estuvieron allí porque los que sí asistieron salieron muy contentos.