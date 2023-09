Miguel Bosé y su último episodio médico en Vitoria: la cruda realidad

Al festival pudo acudir, a la televisión fue imposible. El plantón a Pablo Motos en El Hormiguero aún resuena en los mentideros mediáticos. ESdiario ha tenido acceso a información exclusiva.

El artista Miguel Bosé ha sido el protagonista este semana en el festival de Vitoria FesTVal donde ha presentado su documental Bosé Renacido.

Un altercado con una periodista ha solapado lo noticioso de su asistencia a la presentación. ESdiario ha podido conocer en las últimas horas el porqué de una actitud tan despreciativa de Bosé hacia la prensa y concretamente a una compañera reportera.

Miguel Bosé acudió a Vitoria en una situación de salud muy delicada

Miguel Bosé tuvo que acudir a Vitoria en un coche que le pone la organización del festival de forma casi dormida. Durante el viaje de Madrid a Vitoria viaja en posición acostada. No se puede poner de forma recta. No se encuentra bien. Por unos momentos la organización cree que no podrá acudir a la rueda de prensa y a la presentación de su trabajo. Todo parece indicar que fue una gastroenteritis que lo ha dejado “echo un trapo”.

El día anterior fue un día muy complicado anímicamente. Razón por la que la misma noche de la rueda de prensa en el Festival de Cine de Vitoria tiene que suspender su asistencia al programa El Hormiguero que presenta Pablo Motos en Antena 3. Al festival pudo acudir, a la televisión fue imposible.



Miguel Bosé llega a Vitoria de muy mal humor. No se encuentra bien. Está destrozado físicamente pero en el último momento decide que acudirá aunque su estado anímico no es el más propicio para un día de celebración donde se presenta una de sus obras que con más ilusión ha participado en su producción y realización.