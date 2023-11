El fantasma de Paz Padilla se aparece en TVE or culpa del Sálvame de Netflix

La humorista y actriz hace mucho que ha pasado página de un época polémica de su existencia laboral, pero que no le será tan fácil enterrar el pasado ha quedado claro.

Paz Padilla pasó página de Sálvame desde mucho antes de que el veterano programa de corazón de Telecinco echara el cierre definitivo. Pero vaya si dejó huella... Con el formato extinto y todo sus excompañeros se siguen acordando de ella allá donde van.

Hace un par de días ya dejó claro que no quiere saber nada del mundo del corazón, que hace mucho que salió de allí y que no tiene intención de volver: "Bastantes problemas tengo ya", ironizó.

Centrada en otros muchos proyectos, en las últimas horas, por ejemplo cautivó a los internautas en TikTok compartiendo con sus numerosos seguidores el truco que le enseñó un tendero en Nepal para doblar camisetas y que quepan todas en la maleta.

Mientras tanto a miles de kilómetros de Nepal, su excompañeros de Sálvame se dejaban caer por el plató de Marc Giró en el Late Xou de La 2 de TVE para promocionar el exitoso y flamante estreno en Netflix de Sálvese quién pueda.... y se acordaron de ella.

Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Chelo García Cortés, María Patiño y Lydia Lozano presumieron de datos: "Somos el producto de Netflix España con más éxito en el estreno. Luego ya veremos el recorrido que tenemos. Pero somos los más visto de toda la historia en un estreno español".

Poco tardó en salir a relucir el nombre de Paz Padilla, muy a su pesar: "¿Por qué no has preguntado quién nos gustaría que estuviera en la segunda temporada?", señaló Kiko Hernández y Giró no dudó en preguntarlo, sabiendo que podría acabar mal. "Yo pongo Paz Padilla", señaló Hernández entre risas mientras se hacía el silencio.

Sus compañeras decidieron pasar por alto el comentario, pero no Matamoros que también apuntó el nombre de Padilla.

Pero eso no fue todo, porque en otro juego tenían que adivinar qué personaje conocido representaban con mímica. Y, claro, a Kiko Hernández le tocó Paz Padilla: al gesto de la "niña de la exorcista" le siguieron unos ruidos que lo acompañaban y que causaron cierta estupefacción. Por si fuera poco Hernández se puso de rodillas, se cubrió la boca con una mascarilla e hizo el gesto de 'vacunas no. Indirecta nada sutil a la abrupta salida de la presentadora de Sálvame en uno de los directos, cuando tuvo la monumental bronca con Belén Esteban por el tema de las vacunas.