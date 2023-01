Vargas Llosa publica el "enamoramiento de la pichula" y le añade "caca y pedos"

Mucho hablar del despecho de Shakira contra Piqué a golpe de canción pero parece que tiene dura competencia a la hora de utilizar su disciplina artística como arma para ajustar cuentas.

Mucho hablar del "ajuste de cuentas" de Shakira con Gerard Piqué y Clara Chía, pero no es la única que echa mano de su disciplina artística para clamar venganza por despecho. Que se lo pregunten a Paquita la del Barrio y su Rata de dos patas...

O más pegado a la actualidad al mismo Mario Vargas Llosa y su "enamoramiento de la pichula": "Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fui feliz. Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí", escribe el Premio Nobel de Literatura en su relato Los vientos.

Se trata de un fragmento que fue ampliamente analizado hace varias semanas por muchos medios de comunicación, que se preguntaron, dándolo un poco por supuesto, si Mario Vargas Llosa quería lanzar un mensaje a Isabel Preysler con estas palabras.

Pero es que ahora que el texto va a ser republicado al completo, sus escatológicos pasajes vuelven a estar en el punto de mira: "Tenía la horrible sensación de que, cuando dormía, además de despedir vientos, se me había soltado el estómago y salido la caca... Limpiarme con cuidado, lavar con lejía el calzoncillo y el pantalón, llenos de mierda"...

Sin duda, la cosa promete arrojar ríos de tinta porque este comienzo de año parece ser el de las venganzas, tanto musicales como literarias, por despecho o desamor.