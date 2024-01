El torero Juan Ortega confiesa a Carlos Herrera: por este motivo canceló su boda

La estrella de COPE ha conseguido la entrevista más deseada: la del ‘torero a la fuga’. Aunque la mayoría de las preguntas han girado en torno a los toros, su caso personal ha brillado.

“Me acompaña esta mañana aquí en el estudio un torero ya de 9 años de alternativa, joven, sevillano. Buenos días Juan, Juan Ortega”, así ha arrancado Carlos Herrera su entrevista exclusiva este miércoles 24 de enero con el matador de toros que el pasado 2 de diciembre suspendía horas antes del enlace su boda con Carmen Otee.

Herrera en COPE se apuntaba el tanto de la entrevista más deseada en las últimas semanas y no ha decepcionado porque Ortega ha contestado a todo.

"¿Cuesta más torear cuando se tiene un asunto personal pendiente?", decía Herrera en la primera pregunta en la que abordaba la polémica personal que persigue al maestro taurino desde diciembre.

"Hombre es verdad que yo, uno va teniendo sus años de alternativa ya no eres un niño, y bueno como son decisiones que uno toma seguro de sí mismo y convencido intentaré que me afecte lo menos posibles", contestaba el matador de toros sevillano.

El locutor sevillano le preguntaba entonces de si era consciente, cuando toma la decisión de cancelar la boda, del terremoto informativo que podría provocar.

Repercusión de la no boda de Juan Ortega

"Si te soy sincero no. Al final en esta vida con la sociedad que vivimos esta acostumbrada a casarse o separarse. Pero no a cancelar una boda, pero no pensaba que se iba a provocar este revuelo".

El torero ha estado 'desaparecido' desde entonces y contaba a Herrera dónde había estado...

"Como suelo hacer siempre que paso momentos complicados en mi vida, lo que hago siempre, me refugio con mi gente y con el torero".

Las mentiras que se han contado sobre Juan Ortega

Y también ha respondido a lo que se ha dicho hasta este momento de él: "Desde que saltó la noticia se han dicho muchas cosas que la mayoría no son ciertas. Lo que paso es que Carmen y yo nos queremos mucho. Fui arrastrando muchas dudas que no fui capaz de resolver. Pido perdón, no por la decisión que tomé sino por cuándo la tomé, aunque el dolor hubiese sido lo mismo hubiese tomado la decisión un año antes porque son dos personas que se quieren".

Y ha hablado sobre la 'no' novia: "Sólo puedo hablar bien de Carmen, al igual que su familia, me han tratado como un hijo. Si algo me duele es haberles hecho daño a ellas. No me hubiese ponerle nunca en esas circunstancias".

Y ha dejado clara la responsabilidad de lo ocurrido: "el único responsables fui yo. No hubo terceras personas, ni el cura, ni el padre de ella, ni un amigo...".

"No me arrepiento de mi decisión pero sí de cómo administré los tiempos. Lo asumo", repite el torero.

La estrella de COPE entonces le ha preguntado, "¿Cómo fue el despertar el día 2 y tu tenías el traje. En que momento salta en la cabeza el no?”.

"Al final es algo que tienes en la cabeza. Aquello no fue fruto de un arrebato, soy una persona templada. Estaba solo en mi habitación. Llamé a Carmen, luego a mis padres y luego al cura. Y a partir de ahí consecuente con mi decisión".

¿Y los invitados?

Y también ha respondido a una curiosidad de esa cancelación del enlace matrimonial, relacionada con lo que ocurrió con los invitados: "Imagínate, había muchos invitados, que habían venido de fuera. Pero bueno, al final es gente que te quiere y que lo sufre. Hay gente que se fue, hay gente que se quedó, hay gente que lo sufrió…".

El torero ha confesado cómo fue la conversación cuando le comunicó a Carmen, su novia, la decisión de no casarse: "Fue dura, muy dura porque tiene poca explicación, el momento, la circunstancia. Pero lo de menos era la boda, lo importante es que se terminaba una relación con una persona que quieres".

Pregunta del millón

"¿Y ahora qué relación tienes con ella?", preguntaba Carlos Herrera: "Nos seguimos manteniendo mucho cariño, mucho respeto y los dos tenemos mucha paz", aseguraba

Sobre la posible atención mediática que va a tener a partir de ahora el torero lo tiene claro: "Asumo las consecuencias y sí me gustaría que tanto Carmen como su familia, que no tienen ningún tipo de responsabilidad, los dejasen tranquilo. Yo lo asumo, si va a haber medios y cosas, no me importa. Estoy metido en mi temporada y bastante tengo yo con ponerme delante de un toro".

Y para terminar ha respondido a la pregunta del millón, ¿podría volver con Carmen Otte?...

"No te puedo responder. A Carmen la quiero mucho y por nada en el mundo me perdonaría volver a hacerle daño".