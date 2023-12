Impactante y radical giro en el caso del torero Juan Ortega, el novio a la fuga

Ha sido el escándalo de las últimas semanas. La cancelación de la boda entre el diestro y la cardióloga ha disparado las especulaciones, pero ahora todo puede cambiar sorprendentemente.

Se lo hemos contado en ESdiario, el pasado sábado 2 de diciembre el torero Juan Ortega Pardo protagonizaba una escena digna de una película de cine al suspender su boda minutos antes de darse el 'sí quiero' con su novia Carmen Otte en Jerez de la Frontera.

Desde entonces, han surgido muchas dudas en torno a esa fuga que protagonizó Juan Ortega., qué motivos le llevaron a cancelar la boda, cuáles son las consecuencias, unas dudas que poco a poco se van disipando.

Según contaba Y ahora Sonsoles, todo parecía normal días antes, el día anterior celebraron una preboda en la que no se vio nada raro e incluso días antes el torero envió un mensaje a los invitados explicando las ganas que tenía de celebrar el enlace: "Amigos, el viernes 1 de diciembre organizaremos unas tapitas, vinos de Jerez y villancicos. Abrigaos porque hará fresquito. Os esperamos con muchas ganas".

Desde entonces mucho se ha especulado. Son varios los motivos que apuntaban a esa fuga, pero hay dos que han cogido mucha fuerza. El primero de ellos sería la presión social a la que se sintió sometido Juan Ortega, que no estaba totalmente convencido de dar el paso junto a su novia, pero que lo hacía porque "era lo que tocaba", y el segundo motivo sería el padre de la novia, su suegro.

Y el programa TardeAR, aportaba como dato una conversación entre Juan Ortega y su suegro sería la que le habría llevado a cancelar la boda. La relación entre el torero y sus suegros no parece ser la mejor del mundo, algo que se aprecia en unas conversaciones que ha publicado el programa: "No querrás tanto a nuestra hija cuando has tardado tanto en pedirle matrimonio". Unas palabras que el torero rebatía explicando que "al final habéis conseguido lo que queríais... Habéis conseguido que nos casemos cuando habéis querido y como habéis querido".

Pero ahora el caso podría dar un espectacular y radical giro. Lo ha contado el programa de Telecinco, Fiesta, que conduce Emma García. El periodista Omar Suárez apuntaba la existencia de alguien que habría llevado al límite al diestro: “una persona del pasado del torero, que nunca se había ido del todo, amenazó al torero con presentarse el día de la boda si al final se casaban”. Se trata de palabras que algunos dejarían pasar, pero para Juan Ortega terminaron llenando el cupo de lo que podía soportar y por “temor a que suceda esto, decide suspender la boda”.

El sorprendente giro del caso

Pero lo realmente impactante de lo revelado en el mencionado programa de la primera cadena de Mediaset España también lo revelaba Suárez, el ex reportero de Sálvame citaba a varias fuentes como respaldo de su información y afirmaba que el matador de toros tendría la intención de “retomar los planes de boda”, ya que quiere “romper por todas y de todas las formas posibles con ese pasado y abrir las puertas a ese futuro que es su novia, si es que es todavía hay algo que arreglar”.

En los últimos días se ha visto al diestro, que tiene mucha vocación religiosa, en el centro de Madrid, concretamente rezando en una iglesia de Malasaña. “No lo he hecho bien, pero esto no iba bien desde hace tiempo”, ha afirmado su entorno que reconoce que el joven está pagando por las decisiones que tomó ese ya fatídico para la pareja, sábado 2 de diciembre, el día en el que se produjo la espantada del novio y trascendía el escándalo de la ‘no boda’ que contaba nada más y nada menos que con 500 invitados.