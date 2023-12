La última confesión de Ángel Cristo Jr. que hará temblar a Bárbara Rey

El hijo de la vedette y su novia se han vuelto a sentar en el plató del programa "De viernes" para hacer una nueva confesión sobre su vida.

Ángel Cristo Jr. lleva semanas desgranando su infancia y su adolescencia ante los micrófonos de Telecinco. El hijo de Bárbara Rey ha pisado ya tres veces el plató de "De viernes" para seguir hablando sobre su madre, todo lo que vivió en su adolescencia y para contar algún nuevo evento traumático que ni la propia vedette conocía.

Esto es lo que ha hecho Ángel en su última intervención en el programa, aunque no ha sido él mismo quien ha contado esta última exclusiva, sino que lo ha hecho su pareja, Ana Herminia. Una exclusiva que ha dejado a todo el plató helado por la gravedad que tenía.

Ángel Cristo Jr. se intentó quitar la vida dos veces

Tal y como ha contado Ana Herminia, el hijo de Bárbara Rey se intentó quitar la vida hasta en dos ocasiones, algo que ni siquiera su propia familia sabía: "No podía seguir callando. Necesitábamos que se enterara hasta su propia familia de lo que Ángel ha callado y ha vivido". Porque Ana tiene claro que haber hablado de su infancia le ha hecho mucho bien al hijo de Bárbara Rey: "Hay un punto de inflexión este verano. Él ya no puede más, tenía demasiados frentes abiertos. Sentí mucho miedo por él. Si Ángel no cuenta su verdad, no sé si lo tendría aquí conmigo".

La primera vez que Ángel Cristo Jr. se intentó quitar la vida fue en el año 2009, justo al regresar de Boston y tras tener una pelea con su madre: "Cogió una pistola de su padre. Se montó en su coche y se fue a un descampado e intentó quitarse la vida. Agarró la pistola y disparó. Gracias a Dios, la bala no salió". Un relato que para el hijo de Bárbara Rey "es lo más difícil que ha tenido que contar...".

Porque por aquel entonces, Ana Herminia y Ángel Cristo Jr. ya se conocían, ya que eran compañeros de trabajo: "Esa noche, encontré a otro Ángel, éramos compañeros de trabajo, y lo que a mí me salió en ese momento fue protegerlo. Estaba pasando un momento delicado".

Pero aquel intento de quitarse la vida en el año 2009 no fue el único, porque la propia Ana ha contado que Ángel volvió a intentarlo años después cuando conducía su coche por Madrid: "ME dijo que dejó que el coche se fuera...". Dos confesiones que no han pillado por sorpresa solo a la audiencia, sino a alguien más, porque tal y como ha explicado Ana Herminia: "Bárbara Rey se está enterando hoy de las dos veces".