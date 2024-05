El Cordobés planta cara a los “haters” que arremeten contra su hija

Alba Díaz ha recibido el apoyo de numerosos famosos que se posicionan con ella ante los ataques que recibe a diario desde su adolescencia y a los que ahora hace frente en sus redes.

La hija del torero y Vicky Martín Berrocal ha sido objetivo de las críticas de los haters por su físico desde que era una adolescente. Un problema que, durante años, no supo gestionar y que le llevaron a tener que recurrir a un especialista en salud mental.

Siempre con una sonrisa que ocultaba el calvario que estaba viviendo, la hija de Manuel Díaz El Cordobés ha asumido con el tiempo los ataques que conllevan su exposición pública y ahora ha hecho frente a las descarnadas críticas que recibe por su físico en redes sociales.

Escondidos en el anonimato

Y es que, las redes se prodigan en transmitir sin filtro los pensamientos de millones de usuarios que se esconden tras el anonimato, imposibles de denunciar o identificar, que han llevado en esta ocasión a atacar a la joven tras haber cogido unos kilos, convirtiéndola en el foco de las burlas más crueles.

Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal, enfrenta a los 'haters': su lección sobre salud mental y belleza real https://t.co/pZPlOdtpNL pic.twitter.com/hHZNx55pmG — YO MISMO (@alfonsobestof) May 2, 2024

Una situación a la que Alba ha podido hacer frente con una madura reflexión: "Gracias al trabajo que hago con mi salud mental (y que llevo haciendo años) y a rodearme de gente bonita, sin envidias, puedo enfrentarme a comentarios como estos con humor y disfrutar mi vida, que es preciosa, ya que está en mis manos y es como quiero que sea, venimos para un rato", ha afirmado la influencer.

Paula Echevarría escribe una carta en apoyo a Alba Díaz tras las críticas que ha recibido la hija de 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal https://t.co/XBf1DJiElH — Revista ¡HOLA! (@hola) May 2, 2024

"El mundo debería ser mucho más seguro y bonito, no sabes el daño que le puedes hacer a alguien con tu frustración desde tu sofá, qué pena que haya personas que se “sientan mejor” (supuestamente) después de soltar veneno por la boca…", resolvía, bailando en una reciente publicación.

Una reflexión que ha provocado numerosos comentarios de apoyo, como el de Paula Echevarría, que incluso lanzaba un mensaje público en su defensa: "Lo que me parece alucinante es que una red social como Instagram consienta que esto siga ocurriendo con total impunidad... cuando este tipo de actos deberían tener consecuencias graves, porque para la salud mental de mucha gente ¡sí que las tiene!", ha reclamado, pidiendo que se regule el anonimato en las redes.

También el padre de la influencer ha querido aprovecha su paso por TardeAR para agradecer el apoyo recibido y revelar lo que intenta inculcar a su hija para afrontar las críticas: "Que no te afecte lo que las personas que no te conocen opinan de ti. Intenta que no te afecten. No podemos controlar lo que dicen los demás, pero sí lo que nos afecta", explicaba ante el aplauso de sus compañeros.