El legado de Jaime Ostos: Un circo mediático televisado por sus hijos

Telecinco celebró anoche en '¡De viernes! ' un cara a cara histórico: el primero de los hermanos Ostos tras la muerte del torero y meses cruzándose acusaciones en los medios.

Diez años han pasado desde que Jaime Ostos Jr. y su hermano Jacobo se vieron las caras por última vez y solo había una forma de que esto volviera a suceder, tras lanzarse acusaciones durante meses en redes sociales y sentarse por separado en un plató de televisión.

La pugna por la herencia de su padre ha propiciado el esperado reencuentro en los estudios de Telecinco, en una guerra mediática que el programa de ¡De viernes! se encargaba de alimentar días antes en una previa que ha provocado cientos de reacciones contra la familia.

Cruce de reproches con demanda incluida

Jaime Jr. y Jacobo Ostos no han escatimado al demostrar que nunca han tenido una buena relación, pero sus enfrentamientos han aumentado en los últimos meses, como manifestaban anoche al encontrarse en el programa de Santi Acosta, donde el hijo de María Ángeles Grajal se ha negado a saludar a su hermano.

Pero la cosa no ha quedado aquí. Nada más pisar el plató del programa, la tensión entre los hermanos aumentaba y Jacobo intentaba entregar a Jaime una carpeta con una demanda por ''injurias, calumnias y difamación'', que él rechazaba de pleno, respondiendo: ''Eso es papel mojado''.

Los hermanos han protagonizado un lamentable espectáculo, sin cesar de lanzarse acusaciones entre ellos y ninguno de los dos ha dado su brazo a torcer en ningún momento, pese a que Jaime ha afirmado en varias ocasiones que sí quiere a Jacobo.

''La vida te pondrá en tu sitio porque la familia es muy importante, será lo único que tengas'', transmitía Jaime a a su hermano pequeño, que reaccionaba con desdén: ''Tú no eres familia mía, eres parentesco mío por el apellido, nada más''.

La situación no ha mejorado, a pesar del esfuerzo de los colaboradores que trataban de calmar los ánimos ante un Jacobo que se mostraba contundente: ''Yo no puedo perdonar a una persona que me ha llamado bastardo y que ha llamado borracha a mi madre y nunca lo haré'', a lo que el hermano mayor de Graciela Ostos contestaba: ''Lo que te gusta es el apellido porque lo necesitas, sin el apellido no eres nadie''.