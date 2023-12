Malú habla por primera vez sobre los motivos de su ruptura con Albert Rivera

Coincidiendo con su reaparición musical por todo lo alto la cantante ha decidido hacer una excepción a su siempre estricto celo por su vida privada y ha dado pistas sobre su separación.

Malú reaparece y lo hace por todo lo alto. Será este viernes 8 de diciembre cuando salga a la venta su nuevo disco, A todo sí, con el que celebra sus 25 años en el mundo de la música de una manera muy especial, con colaboraciones que darán mucho que hablar con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Ana Mena, Pablo López, Manu Carrasco, Luis Fonsi o Vanesa Martín.

Y por si hubiera poca expectación, antes de ello la cantante se ha abierto en canal para Risto Mejide en el Viajando con Chester de Cuatro, donde por primera vez habla de los motivos de su ruptura con Albert Rivera. Fue el pasado junio cuando, tras semanas de insistentes rumores, se confirmaba su separación después de 4 años de amor y una hija de 3, Lucía, en común.

Con la discreción por bandera, las únicas declaraciones que había hecho Malú hasta el momento sobre su vida privada fueron a la revista Elle: "No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible" confesaba poco después de hacer pública su ruptura con el exlíder de Ciudadanos.

En el programa de Risto ha ido más lejos y a la pregunta sobre si la llegada de un hijo multiplica lo que hay en una pareja, Malú, sin pensárselo, responde que sí, pero reconociendo que lo multiplica "tanto para lo bueno como para lo malo. También creo que separa mucho si las dos personas no están en el mismo sitio. Crea un mundo" afirma, dejando entrever que el nacimiento de Lucía pudo ser uno de los motivos de su separación.

Las comparaciones entre Malú y Shakira

Comparada con Shakira por los "dardos" que su canción Ausente (tema de desamor compuesto por Pablo Alborán para ella) dedica a Albert Rivera y a su ruptura, Malú deja claro que lleva hablando de su vida con su música "desde hace muchísimos años". "Cada uno de mis discos ha llevado historias de mucho dolor, historias de alegría, historias de pasión, historias de desgarro absoluto, historias de déjame en paz que voy a quemar absolutamente todo lo que tengo tuyo. llevo haciendo eso 25 años", asegura.

"He sabido encontrar el equilibrio, sé levantar la cabeza y tirar adelante" añade, reflexionando con que aunque la gente "escuche más determinadas letras" buscando un significado oculto, "si hacemos un recorrido para atrás te darás cuenta que probablemente tu historia o la de tu vecino está reflejada en alguno de mis discos".

"Si no contamos nuestra vida, si no contamos la experiencia, ¿qué contamos?" se pregunta. Y, como destaca, hablar de salud mental, de diversidad y de realidad es "fundamental" para artistas como ella. "Siempre nos hemos movido dentro de unos cánones y ahora estamos viendo mujeres seguras de sí mismas, con todos los tipos de cuerpos. Creo que es fundamental que veamos también todos los tipos de parto que hay, no solamente el maravilloso, también el parto horrible en el que te pones la más fea del planeta. Y también está bien cuando no te sientes bien, decirle a tu vecino: tranquilo, yo también estoy mal. Es sanador", reconoce.