Shakira se “arrodilla” ante un dios todopoderoso que no tiene piedad con ella

Difícil lo tenía la mujer que canta con ligereza de los problemas de los demás o padre de sus hijos. Del empoderamiento a escapar de sordos sonidos. Esta es la decisión del porqué ha cantado

No tenía otra salida. La artista y madre de los dos hijos de Gerard Piqué ha tenido que claudicar. Ha tenido que bajar las orejas. Se ha visto en la obligación de desmaquillarse para parecer que no es altiva. Es una estrategia, derecho o necesidad. Con sus motivos pertinentes, inventados e intentando levantar la cabeza cuando este lunes se ha tenido que “arrodillar” ante un Dios que no concibe el perdón. La cárcel la esperaba. Lo ha tenido que reconocer.

Ella defraudó al Estado Español. La mujer que decidió no llegar a un acuerdo con Fiscalía en los últimos años con actitud de empoderamiento como mujer, artista e inocente, este lunes ha cantado. Soy culpable. “Me lo llevé”. Es la única lectura posible y objetiva de la declaración de Shakira ante la justicia y su investigación, otrora imputación, de seis fiscales entre 2012 y 2014.

La defensa de Shakira ha decidió llegar a un acuerdo de conformidad ante el Ministerio Fiscal. La petición de Fiscalía era de 8 años y 2 meses de pena de prisión y una multa de 23,8 millones en el juicio arrancaba este lunes en la ciudad condal.

La petición de Fiscalía era suficientemente alta para que la defensa pudiese eludir una pena de prisión inferior a dos años de cárcel. Aún así, de ser inferior a dos años la condena del juez, hubiese dependido de la potestad judicial de suspender la pena de ingreso en prisión o no. Difícil lo tenía la mujer que canta con mucha ligereza de los problemas de los demás o padre de sus hijos. Este lunes no estaba empoderada. Su cara más mansa es la que ha mostrado. Bien asesorada. Indumentaria, maquillaje y actitud. Así ha aparecido ante la Justicia.

Así ha sido la imagen de Shakira sentada en el banco de los acusados. La cantante ha llegado a un acuerdo con las acusaciones por el que reconoce un fraude de 14,5 millones a Hacienda, eludiendo así la prisión https://t.co/9YTBsV28E0 pic.twitter.com/VatMS86nIx — Europa Press (@europapress) November 20, 2023

Shakira ha justificado porque ha conformado con Fiscalía. Su carrera, sus niños, su vida, su futuro….. Muy creíble. Ha conformado porque los directores técnicos de su proceso judicial (sus abogados) le han dicho que se tiene que hacer. Shakira es la dueña de su proceso y los jefes directivos del proceso son los abogados. Y ha llegado el momento de decirle a la cantante, que si no negociaba la probabilidad de ingresar en prisión era de un porcentaje más cercano al cien por cien que al 50 por ciento de ingreso en una cárcel.

En su derecho está de explicar en un comunicado lo que considera y obligación por parte de la prensa es de informar sobre la realidad de Shakira en este proceso penal y opción de conformar ante el Ministerio Fiscal. ¿O pagaba o iba a prisión? Muy claro por las penas solicitadas por el Ministerio Público. La declaración de que el juicio estaba ganado no se lo cree la cantante ni en sus mejores sueños. Está condenada. Tiene que pagar y no irá a prisión. Del empoderamiento a escapar de los sordos sonidos cuando cierran la celda. Esta es la decisión del porqué ha cantado este lunes.