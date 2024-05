La doble vida del diputado de Vox Coco Robatto después de Rocío Osorno

La novia actual del diputado del partido verde, que estuvo casado con la influencer y diseñadora, ha publicado a todo Instagram no solo su desconocida relación, sino la de otra mujer...

No es la primera vez que el nombre del diputado de Vox Coco Robatto deja las páginas de actualidad política para colarse en las de corazón y crónica de sociedad. Su matrimonio con la diseñadora e influencer sevillana Rocío Osorno (responsable del vestido mantón rojo que lució Isabel Díaz Ayuso el último 2 de Mayo) y los dos hijos que tuvieron juntos ya le hicieron protagonizar no pocos titulares rosas antes de divorciarse al poco tiempo.

Isabel Díaz Ayuso hace suyo un vestido de Rocío Osorno: inspiración andaluza, flecos y color rojo https://t.co/hKA1tSj8WU — Noemí Noguerol 🇪🇸 (@Dama_Cristal) May 2, 2024

Ahora ha vuelto a hacerlo y por motivos algo más impactantes y escandalosos, después de que Bárbara Lobato haya publicado a todo Instagram su ruptura con Robatto tras dos años de relación.

No solo eso, sino que lo hace tras escuchar versiones sobre su noviazgo que no encajan con lo sucedido, según su versión: "No pensaba contar nada y menos aquí. Para que se dejen de decir cosas que no son y porque hay una mujer a la que le están haciendo lo mismo a mí y a la que espero ayudar subiendo esto, voy a contarlo".

Lobato especifica que "tras dos años de relación y uno y pico de convivencia, he puesto fin a mi relación con Coco Robatto al descubrir que tenía una doble vida. Me ocultaba en redes para para protegerme", señala la hasta ahora desconocida novia del político para añadir que "tiene a la vez una relación estable con una chica desde hace meses. Ella no sabe de mi existencia al igual que yo no sabía de la de ella".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bárbara Lobato Kropnick (@barbara_lobato)

Aunque asegura que "no tengo ni tiempo, ni ganas de odiar a nadie" sí matiza que "me han robado dos años de mi vida y hay otra mujer a la que le está pasando lo mismo. Subir esto para que le llegue a ella es lo mínimo que puedo hacer. Por empatía, de mujer a mujer".