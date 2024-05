Impacto: Alejandra Rubio destapa al "topo" que filtra información sobre su primo

José María Almoguera y Paola Olmedo siguen en el ojo del huracán de la polémica y todo lo que hacen se sabe a pesar de su férreo silencio. Hay una explicación sencilla y no pasa por Borrego.

A la espera de que la nueva versión de Sálvame que se estrena en unos días aclare cuál es esa bomba sobre Carmen Borrego que no conoce la "gente de la televisión" (como señaló Belén Esteban) el caso es que José María Almoguera y su todavía mujer, Paola Olmedo, siguen acaparando titulares a raíz de un anuncio de separación que no termina de concretarse y que despertó suspicacias desde el primer momento.

Después de la última pillada in fraganti de la pareja o expareja que ha desatado los rumores de reconciliación no dejan de surgir informaciones sobre ellos y la pareja estaría buscando al topo en su entorno. Pero ¿de quién se trata?

Se ha podido ver a Almoguera y Olmedo disfrutando de un concierto juntos, se han visto sus respectivas mudanzas y también viajando los dos con la familia de ella a Andorra. Ahora se trata de averiguar quién filtra todas estas informaciones, una pregunta que José María y Paola ya se harían desde que su ruptura viese la luz.

Este miércoles, el programa de Sandra Barneda y César Muñoz en Telecinco Así es la Vida indagó un poco más en el asunto y concluyó que ellos mismos habrían decidido filtrar información a propósito de sus vidas, pero noticias no del todo exactas para así localizar a las personas que las ponen en conocimiento de los medios de comunicación.

Desde el plató del programa, Carmen Borrego se desligaba de la polémica: "De este tema solo voy a decir una frase, el topo no soy yo, es evidente".

Almudena del Pozo apuntaba entonces que hay "una persona" que estaría ganando dinero a costa de la pareja aunque todo habría empezado como una "broma" que ha ido más allá: "Le diría a Paola que mire en su entorno, en sus amistades".

Alejandra Rubio sabe quién filtra la información de su primo José María Almoguera

Quien no dudó en decir alto y claro que sabe quién es el topo fue Alejandra Rubio. La prima de José María Almoguera tiene muy clara cuál es su identidad: "Yo sí sé quién es el topo, pero no lo voy a decir, no voy a revelar la fuente de ningún periodista. Sé quién es porque me lo han dicho y no tiene nada que ver con José".

A falta de poner nombre y apellidos a este topo, la cosa se pone calentita cada día que pasa y sin ir más lejos este miércoles Así es la Vida demostró que el tema está candente subiendo en los audímetros para Telecinco hasta el 9.7% de cuota de pantalla y 882.000 espectadores, sus cifras más altas combinadas desde el pasado 23 abril.

Habrá que esperar a que Ni qué fuéramos Sálvame comience su nueva andadura en unos días y desvele si su bombazo sobre el Clan Campos tiene algo que ver con el "topo".