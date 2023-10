La reacción de Eugenia Osborne al ser preguntada por las polémicas de su padre

La hija del cantante fue preguntada por las recientes polémicas que han envuelto a su padre, Bertín Osborne, y su reacción no ha pasado desapercibida.

La polémica sigue persiguiendo a Bertín Osborne, quien sigue viendo como aparecen mujeres que aseguran haber sido amantes suyas y todas las noticias que están surgiendo sobre la prueba de paternidad que quiere realizarse cuando nazca el hijo que espera con Gabriela Guillén. El presentador, que supuestamente estaba encerrado en su finca de Sevilla, ya ha demostrado que se encuentra ajeno a todas estas polémicas, que no solo le están salpicando a él, también a su familia.

Y es que la última en haber sido protagonista a raíz de las polémicas de Bertín Osborne ha sido su hija Eugenia Osborne, que ha sido preguntada por el medio Europa Press sobre su reacción a todas estas noticias que han salido a la luz en las últimas semanas y que han salpicado a su familia, en concreto a su padre.

Eugenia Osborne 'huye' para no hablar de su padre

Al ser preguntada por todas las polémicas que rodean a su padre, Eugenia Osborne no ha dudado en huir de las cámaras para evitar hacer declaraciones. Aunque al mismo tiempo que ponía pies en polvorosa aprovechaba para declarar que "no voy a hacer ningún tipo de comentario... Me tengo que ir, es que tengo mucha prisa y llego tarde".

Hay que recordar que Eugenia y su hermana Alejandra ya se pronunciaron hace semanas tras las polémicas declaraciones de Fabiola Martínez sobre las posibles infidelidades de Bertín. Las dos hermanas solo tuvieron buenas palabras para la exmujer de su padre, a la que consideraron familia a pesar de la separación, y también se pronunciaron sobre su padre, a quien "tenemos mucho cariño, porque es una gran persona".

Bertín sin contacto con Gabriela Guillén

Por su parte, Bertín Osborne continúa con su estrategia para mantenerse ajeno a todas estas polémicas. Tal y como ha contado Paloma García Pelayo en el programa "Y ahora Sonsoles", el presentador no quiere tener ningún contacto con Gabriela Guillén, a la que le estaría haciendo unas transferencias anuales para costear los gastos médicos del embarazo.

Unas acciones que prueban la mala relación que tienen el presentador y la fisioterapeuta, una mala relación que se desencadenó por la petición de una prueba de paternidad que Bertín solicitó a Gabriela y que hizo explotar a la joven en sus redes sociales. A pesar de todo, Bertín se mantiene ajeno y está centrado en su nuevo disco, un disco que le hace mucha ilusión y que dará mucho que hablar tal y como ha asegurado Paloma García Pelayo.