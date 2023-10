Una nueva famosa dice haber sido amante de Bertín Osborne durante su matrimonio

Una "aventura" para cada día. Nunca mejor dicho. Eso es lo que le está pasando al cantante que no hay día que no le salga alguna nueva "amante" mientras estuvo casado con Fabiola Martínez.

Bertín Osborne no gana para disgustos. Y es que a los nombres de las mujeres que han hablado sobre él en diferentes medios de comunicación en los últimos tiempos (Chabeli Navarro, Gabriela Guillén, con la que espera un hijo, y Encarna Navarro) se suma Marcia Di Lele, que asegura que mantuvo un romance con el presentador cuando estaba casado con Fabiola Martínez.

La brasileña, que saltó a la fama por ser la amante de Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' cuando el empresario salía con Ágatha Ruiz de la Prada ha revelado en declaraciones exclusivas a Vamos a ver que el cantante de rancheras fue infiel a su entonces mujer con ella.

"Tuvimos una amistad muy estrecha, un rollete, hace mucho, diez años. Él estaba casado", aseguró, afirmando que Bertín le decía que estaba "mal" con Fabiola.

Sin entrar en detalles explícitos, Marcia di Lele desveló que sus encuentros con el artista se producían en la suite de un conocido hotel del norte de Madrid cada vez que ella viajaba a nuestro país, ya que residía en Suiza. "Dos o tres veces al mes" en las que sostiene que entraban y salían del lugar por separado; él en coche por el parking para no ser pillado por los paparazzi que siempre han seguido sus pasos.

La ex de El Chatarrero, también con Bertín Osborne y con Arévalo como testigo

La examante de El Chatarrero afirma que Bertín tenía dos teléfonos; uno el oficial (para hablar con su familia y su mujer) y otro el que utilizaba para hablar con "sus amigas" a espaldas, obviamente, de Fabiola Martínez.

Un affaire que no ha revelado cuánto tiempo duró pero del que asegura que tiene pruebas, mensajes e imágenes que demostrarían lo que está contando. Y uno de los mejores amigos del cantante, Arévalo, sería testigo de sus encuentros, puesto que cenaron con él en más de una ocasión.

Dejando en el aire si todavía tiene algún tipo de contacto con Bertín, Marcia ha confesado que no le extraña que el presentador vaya a convertirse en padre a los 70 años porque, como afirma, es "un toro" y un hombre "muy fogoso".

Ivonne Reyes desmiente haber tenido nunca nada más que una amistad con Bertín Osborne

Y entre tantas muescas en su revolver hay una que le han adjudicado y que no era. El nombre de Ivonne Reyes no está en la lista de conquistas de Bertín Osborne: "No me he enterado nunca que tuve un affaire con Bertín. He presentado 80.000 galas con Bertín, es muy guapo, muy atractivo, muy divertido, he ido a sus programas y quinientas galas que hemos presentado juntos, le quiero mucho pero por mucho que quieran no ha habido nada".