Silvia Bronchalo ha ocultado detalles muy graves de Daniel Sancho en la prisión

La madre del joven cocinero visita a su hijo en la cárcel por segunda vez y esta vez sí atiende a los periodistas. Pero hay importantes cuestiones sobre el caso que se ha callado.

Silvia Bronchalo ha visitado a su hijo Daniel Sancho en prisión por segundo día consecutivo. Minutos antes de las 9:00 horas de este viernes la madre del acusado del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta llegaba a la cárcel de Koh Samui para visitar al joven chef y ha roto su silencio.

Tranquila, y dando unas muestras de entereza admirables, la expareja de Rodolfo Sancho ha atendido a los medios de comunicación y ha revelado cómo se encuentra Daniel y cómo fue su primer encuentro con él.

Unas declaraciones que no han superado el minuto y medio y en las que Silvia, en primer lugar, ha agradecido "la empatía" que han mostraron con ella los medios de comunicación, ya que los reporteros decidieron no hacerle ninguna pregunta en su primera visita a su hijo, respetando su silencio en este doloroso trance.

"Para mí ha sido muy difícil. Comunicaros que está bastante mejor, que está tranquilo, le están tratando muy bien y a esperar que se resuelva todo" ha explicado, agradeciendo emocionada el respeto que la prensa está mostrando en estas circunstancias.

Y es que, como ha reconocido la atormentada madre, no es fácil para ella hablar ante las cámaras porque "no soy mediática, no tengo ningún interés en salir en televisión ni nada. Creo que lo sabéis y agradezco y respeto muchísimo la empatía que estáis mostrando".

Confirmando con un "claro" que se encuentra en Tailandia como madre, arropando a su hijo, Silvia ha insistido, cuando le han preguntado cómo ha visto a Daniel, que "lleva diez días y está bastante mejor dentro de lo que cabe. Ya se resolverá la situación".

"Sí claro, y yo" ha afirmado, confesando que tanto el joven como ella se emocionaron en su primera visita en prisión en la que, como ha transmitido el personal de la embajada española que acompañada a la ex de Rodolfo Sancho desde su llegada a Tailandia, Daniel pidió a su madre que sea fuerte.

Lo que ha ocultado Silvia Bronchalo

Pero, tal y como ha podido confirmar ESdiario, Bronchalo ha callado y ocultado (está en su perfecto derecho pero nosotros los hemos descubierto) muchos detalles que son importantes hoy en día en este caso. El principal de ellos es que su hijo se encuentra internado en el módulo de enfermería de la cárcel porque tiene un contratiempo de salud: sufre una hernia discal.

La madre del chef ha afirmado que su hijo se encuentra “bien” y que, como ella, "se ha emocionado", pero ha ocultado otra realidad: la tremenda frialdad de Daniel que, pese a lo traumático del presunto crimen cometido, de estar en prisión y de haberse encontrado cara a cara con su madre; no ha derramado una sola lágrima.

Hemos conocido también en ESdiario que, además del apoyo moral de la madre y el cariño que le quiere transmitir a un hijo, Silvia Bronchalo ya presta apoyo económico para que Daniel Sancho tenga una “comida extra” en la penitenciaria. Son 500 bats (unos 12 euros) la cantidad que le ha transferido, que corresponde con lo máximo diario de lo que pueden disponer los reclusos.