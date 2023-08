Chabeli Navarro ya no se muerde la lengua al hablar de Bertín Osborne

Después de conocerse la paternidad del cantante y presentador con la empresaria Gabriela Guillén, la que antes fue su novia y estuvo embarazada ya no se calla.

La revista Lecturas desveló en su portada de finales de julio una noticia que sorprendió a muchos: Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Unos días después, otro bombazo: el supuesto embarazo de otra novia anterior, Chabeli Navarro, al que había puesto fin, según la protagonista, a instancias del cantante.

Un verano de locura para Bertín Osborne, que ya no sabe dónde meterse para que le dejen en paz y que utiliza el altavoz que tiene más cerca para dar palos a diestro y siniestr.

El último dato que se conoce es que será un niño, noticia que se ha conocido a través de una información del entorno más cercano de la pareja, la cual ha dicho que no cejará hasta conocer quién ha sido la persona que lo ha filtrado.

La llegada del bebé demuestra que, pese a las ambigüedades de Bertín, su relación estaba más que consolidada un año y medio después de que se conociesen en una sesión de fotos de una marca de moda de la que ambos son imagen, y que cambiará completamente la vida del artista, que actualmente tiene cinco hijos: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia Osborne (34) -fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq-, y Kike (16) y Carlos (15) con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021.

Recientemente, el presentador cuestionó la relación de cinco meses que dice Chabeli haber mantenido con él. Según Bertín, fueron “no más de tres o cuatro encuentros entre los meses de agosto y noviembre de 2021. Al poco tiempo del último, me llamó para decirme que estaba embarazada. Al principio pensé que era una broma de mal gusto porque lo consideraba imposible, me enfadé bastante, le dije que era absurdo que lo pensara, que no podíamos ni estaba dispuesto a tener un hijo con el tipo de relación que habíamos tenido".

Sin embargo, “una vez pasado el enfado inicial”, Bertín asegura que “la llamé para decirle que le ayudaría y le apoyaría en lo que decidiera y que, por supuesto, me haría una prueba de paternidad. Y si el hijo era mío, asumiría todas las responsabilidades con él y con la madre”.

Confirma así que le pidió una prueba de paternidad, pero ella se negó, según Avilés, alegando que la prueba podía poner en peligro al feto. Bertín asegura que pidió el test de AD porque porque pensó que el hijo podría ser de otro hombre: "Una persona cercana a ella me dijo que tenía una relación estable con otra persona", ha dicho sin nombrar a nadie, pero según Aurelio Manzano, el entorno del presentador cree que Chabeli estaba aún con su ex novio, un joven llamado “Jose”, mientras estuvo con Bertín, algo sobre lo que ella no quiso responder

Hace unos días, el cantante y presentador quiso lanzar un mensaje a todos sus críticos, harto de los comentarios por su nueva paternidad con Gabriela Guillén. Bertín aprovechó un concierto en Elche para anunciar que “aunque hay gente que dice que sabe, no sabe una mierda. Ni en la televisión, ni en la música, ni en el vino. Los he probado los tres. Llevo toda mi vida encontrando inútiles".

Además, de forma previa al concierto, ya había señalado: "Llevo más de 40 años en esta profesión y no he vivido nunca un acoso más brutal que el que estamos viviendo en estos días Gabriela, yo y nuestras respectivas familias".

Osborne pidió sus críticos que hiciesen "examen de conciencia", porque "no se puede vivir así": "No hemos matado a nadie. Gabriela es una chica estupenda que no se ha aprovechado de nada. A ver si, por favor, hay sensatez y nos dejáis respirar un poco"

Chabeli, sin titubeos

Chabeli Navarro no ha titubeado a la hora de hablar de las recientes declaraciones de Bertín Osborne con firmeza. En un tono claro y directo, no ha dudado en dar su opinión sobre el cantante y presentador, dejando claro que sus palabras no le generan ningún impacto.

"Algo he podido escuchar. Cada vez que habla este hombre sube el pan", afirma Navarro con una mezcla de ironía y desinterés hacia las palabras de Osborne, afirmando que "en este país, nadie sabe nada de nada". La empresaria no parece preocupada por las opiniones expresadas por el cantante y deja clara su opinión.

"Creo que ya sus palabras tienen muy poca credibilidad gracias a Dios", añade Navarro, sugiriendo que las declaraciones del cantante carecen de autenticidad y peso en su opinión.

También comenta el tema de las dudas sobre la paternidad del bebé que esperaba y la participación del artista en esas especulaciones. "No hay nada que aclarar, sabemos todos quién era el padre y listo, todo el mundo lo sabe", afirma de manera contundente, cerrando cualquier puerta a la discusión al respecto.

Sobre la relación previa que mantuvo con Bertín, admite que en alguna ocasión el cantante le dedicó canciones a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. Sin embargo, deja claro que estas acciones no tuvieron un impacto significativo en su vida y que su relación con él es cosa del pasado.

En relación al apoyo que ha recibido por parte de su ex novio, Antonio Tejado, comenta: "Estuvimos conociéndonos como pareja, no pudo ser y bueno, la amistad sigue ahí". Chabeli Navarro deja claro que su relación con Tejado evolucionó hacia una amistad en lugar de continuar como una pareja romántica.