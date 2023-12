Los duros recuerdos de Francisco Rivera sobre su madre Carmina Ordóñez

El torero se ha sincerado en el programa "De viernes" de Telecinco sobre la última etapa de la vida de su madre, Carmina Ordóñez, en la que atravesó momentos muy complicados.

Fran Rivera se ha abierto en canal sobre la última etapa de la vida de su madre, Carmina Ordóñez, en el programa "De viernes" de Telecinco. Y es que, además de haber hablado sobre la relación que tiene actualmente con sus hermanos Kiko, Cayetano y Julián, el torero también ha repasado la dificil etapa que vivió a raíz de las adicciones que terminaron con la vida de su madre.

Una etapa que fue de lo más complicada porque "mi madre no pudo salir de ahí". Y es que al torero le ha costado mucho tiempo hablar sobre esa etapa, porque para él significó momentos muy duros: "La droga es una enfermedad tremenda. En la casa que entre, la puede destrozar. Durante mucho tiempo no quise hablar de ello".

Las drogas marcaron los últimos años de Carmina Ordóñez

Tal y como ha explicado Fran Rivera, los últimos años de vida de su madre, Carmina Ordóñez estuvieron muy marcados por sus adicciones: "Empezó con una adicción a los somníferos cuando murió su madre. Es duro. Prefiero que se haya ido a verla como estaba en la última época". Y es que el torero también ha explicado la manera en la que se enteró del fallecimiento de su madre: "Me llamó un amigo íntimo y me dijo que había pasado algo con mi madre. Dije: 'Se ha muerto'. Qué pena. Fue terrible".

Porque además, el fallecimiento de su madre llegó en una época muy difícil para él, en la que estaba muy expuesto a los medios, lo que hizo que ese momento se volviera todavía más duro: "El no poder vivir ese momento tranquilo. Esa época fue muy dura. Se ha dio con tantas cosas por viví. Me da tanta rabia no haber podido vivir tantas cosas con ella".

Una de esas cosas a las que se refiere Fran es haber podido ver a su madre disfrutar de sus nietos: "Me da pena que no conociese a sus nietos, y a ellos les habría venido increíblemente bien conocerla. Ella se moriría con ellos". Fran Rivera tiene claro que su madre "es una de las mejores personas que he conocido en esta vida. Vivió como le dio la gana", pero gracias a ella también ha aprendido a inculcarle a sus hijos que se mantengan alejados de las drogas: "Yo senté un día a mi hija Cayetana y le dije: 'Lo que quieras, menos las drogas'".