Las terceras personas involucradas en la ruptura matrimonial de Chenoa impactan

Por más que la cantante intentó despistar a la prensa todo ha terminado saliendo a la luz y ahora le toca el turno a los "mineros" del corazón, esos que excavan hasta donde haga falta.

Desde que trascendió la noticia este fin de semana no se habla de otra cosa que de la ruptura matrimonial de Chenoa y el urólogo Miguel Sánchez Encinas. La cantante y el urólogo han puesto fin a su relación cerca de un año después de casarse y ahora todo el mundo busca explicaciones en las redacciones del corazón.

Y es que nada hacía presagiar tal noticia después de ver a Chenoa contenta y sonriente en su última aparición pública en la entrega de los Premios 40 Principales, asegurando que estaba en un momento de su vida en el que se sentía completa.

Cabe recordar que la pareja se conoció a principios de 2019 en una cena con amigos y ella contaba que se había enamorado solo con escucharle la voz. Tuvieron que aplazar hasta dos veces su boda a causa del Covid y finalmente celebraron el enlace el 17 de julio del pasado año.

Ahora algunas fuentes aseguran que llevarían varios unos meses sin compartir el mismo hogar y se especula que podría haber terceras personas que precipitaron la ruptura.

Entre las periodistas de corazón que defienden esta teoría se encuentra Laura Fa, que este lunes aseguró en Espejo Público que sus fuentes le hablan de infidelidades: "No tengo más detalles. Digo que a mí me viene la información que sería por el otro lado. La semana pasada decía Chenoa que le venía mal lo de estar delante de la prensa, la esperanza que tenía ella es que la noticia se conociera después de la presentación de su nuevo programa. Es un tipo de programa que a lo mejor no necesita este tipo de preguntas, aunque puede dar una entrevista a su revista de cabecera y dar un detalle más".

"Las infidelidades no serían por parte de Chenoa, sino por parte del urólogo", sentenció la excolaboradora de Sálvame, hoy en el equipo de Susanna Griso en Antena 3.