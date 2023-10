Kiko Hernández vuelca toda su ira digital sobre Laura Fa por dejarle de "cutre"

Desde que desapareció Sálvame poco se sabe de su veterano colaborador más allá de su boda con Fran Antón. Ahora vuelve a titulares por hacer desaparecer a su "amiga" de la faz de Internet.

Fueron compañeros durante años en Sálvame y aunque su relación no era la mejor del equipo tampoco era la peor porque tanto Kiko Hernández como Laura Fa tuvieron enganchadas mucho peores con otros colegas de plató.

Hasta tal punto que Laura Fa acudió como invitada la boda de Kiko Hernández con Fran Antón mientras que otros muchos compañeros de Sálvame llamaron la atención por su ausencia en tan magno evento en la vida del excolaborador de Telecinco.

Y sin embargo, algo ha pasado entre ellos desde entonces que la hoy colaboradora del Espejo Público de Antena 3 ha sido bloqueada en redes por su ¿amigo?

En realidad ha sido ella misma la que ha desvelado que "me ha restringido las historias y no puedo ver nada" y también ha sido ella misma la que ha arrojado luz sobre los motivos de este bloqueo digital... no tan gratuito.

Laura Fa criticó los regalos que Kiko Hernández hizo a los invitados a su boda

No en vano, Laura Fa criticó abiertamente en televisión los regalos de boda que hizo Kiko a los invitados y le acusó de no tener buen gusto ni de gastarse mucho dinero en ellos: "A ver hicieron unos regalos un poco cutres… pero es que es Kiko Hernández. Me he reído de los regalos, pero como él también se habría reído de aquel abanico. Creo que quedó en evidencia que es un tacaño".

Comentarios que, lógicamente no debieron de hacer mucha gracia a Hernández, como no debió de gustar que filtrara a la prensa que los novios habían hecho regalos con el sello del Bingo Las Vegas que regenta Kiko o merchandising del gobierno melillense como un sombrero de paja con la bandera española.

Aunque sabe perfectamente por qué está enfadado con ella, Laura Fa también tiene muy claro que "no llamaré a Kiko porque me da pereza. Nos regaló un abanico y una vela negra con publicidad de su Bingo… Yo solo diré que en aquella boda di más dinero que mucha de la gente que estaba invitada".