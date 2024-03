Lo que esconden los ojos de Carmen Borrego

La hija menor de Teresa Campos hoy se pone a prueba. En helicóptero y en el agua. Carmen Borrego no sabe nadar. Y hará lo que pueda. Sé lo pondrá fácil la producción del programa.

La hija menor de Teresa Campos hoy se pone a prueba. En helicóptero y en el agua. Carmen Borrego no sabe nadar. Y hará lo que pueda. Sé lo pondrá fácil la producción del programa. Es la cara estrella de esta edición. Bueno, en el país de los ciegos es el tuerto es el rey. Jesulín de Ubrique les ha fallado. No ha podido ser. Era la apuesta de Cuarzo producciones para este Supervivientes 2024. En su defecto, Carmen Borrego. Está en las mejores manos. La del director Raúl Prieto, el periodista que más y mejor conoce al clan Campos. Al mismo nivel que conoce a Belén Esteban.

Antes de comenzar el programa, los ojos de Carmen Borrego esconden algo. Su verbo y su mirada y la de su gente cerca denotan que se volverá pronto. Sus lacayos confían poco también. Saben perfectamente que va por pasta. No por superación. Otra cosa es que consiga superar sus miedos y aguantar. No sería la primera vez que se ha ido de un programa ni de un reality. Con mucho menos, con el “tartazo” de Payasín en Sálvame okupa se marchó. Y muy enfadada. Con el mundo en general. De allí vinieron sus problemas de verticales. Presunto claro. ESdiario no tiene el parte médico. Le sentó tan mal que se fue. Ella ya quería irse de antemano. Algo parecido sucederá.

En plató Carmen Borrego tendrá a Jorge Javier Vázquez, el presentador más ácido para sacar lo mejor de la Borrego. Y la excelencia de la hermana de Terelu Campos es lo que ella no quiere enseñar. Su reacción desmedida, sus insultos, sus enfados, sus arrebatos, su ensañamiento con el tercero. En dirección tiene a un grande y en plató a otro. Grandeza en conocerla bien. Ya no estará con presentadores hechos a su medida y semejanza. Ni podrá mirar al set de dirección para advertir que por ahí no se va. Ni podrá decir qué una colaboradora en concreto es mejor que no vaya a Así es la vida porque no hace bien al programa.

Carmen Borrego es la estrella de esta edición… Lo demás es un desván de personajes de otra épocas y meritorios a serlo. Hoy España está en vilo para conocer el sí a la amnistía del progresismo de este país con la extrema derecha de Junts. Y qué bikini, trikini o bañador utilizará doña Borrego para tirarse del helicóptero ¿Irá con flotador?

Jesús Manuel Ruiz