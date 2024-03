Carmen Borrego se humilla ante Jorge Javier Vázquez para acercar posturas

La hermana de Terelu, que ha sido muy crítica con el presentador durante años, se ha mostrado conciliadora ante su inminente entrada a “Supervivientes”, donde trabajarán juntos.

Una polémica entrevista realizada por Jorge Javier Vázquez a María Teresa Campos fue el detonante que hizo estallar su guerra con las hermanas Campos, donde el entonces presentador de Sálvame culpaba a las hijas de la locutora por su precaria situación.

La cancelación del programa y la brecha que se abrió entre ellos, se convirtió en un abismo con el paso de los meses, donde solo los reproches cruzaron sus caminos, enfriando una relación que parecía estar muerta.

Mensajes sin filtros

En unas palabras llenas de rabia, Jorge Javier señalaba a Borrego como la culpable del declive profesional de María Teresa Campos: "Me cuesta decirlo, pero creo que Carmen se ha cargado la última etapa de la vida profesional de su madre. Lo he visto claro. A Terelu hay que sacarla de este saco, ya que está sufriendo la torpeza de su hermana", sentenciaba.

Jorge Javier Vázquez bombardea a las Campos y acusa de ridícula a Alejandra Rubio https://t.co/eHdq6yB6qn #cotilleoss #prensarosa pic.twitter.com/RSKL9x37kp — La CazaTendencias (@Cotilleoss) October 7, 2020

Ahora, parece que la pequeña de las Campos ha enterrado el hacha de guerra e incluso ya se mensajea con el que ha sido el gran damnificado del divorcio de Mediaset con la productora La Fábrica de la Tele, y ha confesado en el programa ¡De Viernes! lo que ha pedido al que ya ha sido confirmado como presentador de la nueva edición de Supervivientes, que se estrena el próximo jueves 7 de marzo.

La hermana de Terelu Campos ha contado que el presentador le va a "pinchar" porque lo que más le gusta es verla "cabreada". Por ello, la colaboradora de Así es la vida, le ha pedido que no toque esa "tecla" que la puede hundir "el primer día".



Carmen Borrego ha llamado a Jorge Javier Vázquez antes de ir a Supervivientes para pedirle un favor



La hermana de Terelu Campos desvela lo que le dijo al ex presentador de Sálvame https://t.co/bhJqBwMQii — donDiario.com (@don_Diario) March 2, 2024

"Le decía que yo, que tengo bastante sentido del humor y ridículo, heredado de mi madre, hay una tecla que no sé qué es, que si me la toca me hundes. Y le he dicho que no la toque el primer día. Tener carácter no significa tener mal carácter", ha recalcado.

También ha hablado de su madre, y confiesa que uno de sus miedos es que le "llegue el duelo" por su reciente pérdida y que aún no lo ha vivido de la manera que tiene que vivirlo: "Miraré al cielo, le pediré ayuda, le diré que la echo mucho en falta, que la vida sin ella todavía es muy difícil. Sigo hablando con ella, me duermo hablándole", ha manifestado en ¡De viernes!.