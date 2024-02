La hija de Carmen Borrego la apuñala y arruina su entrada a 'Supervivientes'

Telecinco confirmaba a la hermana de Terelu Campos como concursante y poco después ocurría lo inesperado. Su anónima familia se ha pronunciado y ha tomado una decisión contra ella.

Se lo avanzábamos en primicia en ESdiario, Carmen Borrego es otra de las concursantes oficiales de la edición de este 2024 de Supervivientes. El reality de Telecinco está estos días con los anuncios del nuevo elenco de participantes y ya han confirmado que la hermana de Terelu Campos será una de las que se tenga que adaptar a la vida sin comodidades en la isla hondureña.

Borrego, que actualmente colabora en Vamos a Ver y en Así es la Vida, será una de las estrellas de la presente edición después de meses de negociaciones con la productora del programa.

Pero el anuncio y a alegría de participar en ese programa con un importante caché se han empeñado por culpa de la decisión de la hija de Carmen Borrego. En primer lugar porque ha roto su anonimato y en segundo porque no accede a la única petición que le ha formulado su madre…

Todo ocurría en Así es la vida, el programa de la primera cadena de Mediaset que conduce Sandra Barneda, que confirmaba a la nueva concursante, aprovechando que estaba en plató.

Y el programa tenía una sorpresa reservada a la hermana de Terelu, la intervención de su hija Carmen que se dirigía a su madre por teléfono: “Ha sido una luchadora siempre y lo va a volver a ser. Estamos con ella a tope. Es muy perseverante y concienzuda. Si ha dado el paso va a ir a tope. La queremos muchísimo. Tiene una estrella en el cielo que va a velar por ella y lo va a hacer fenomenal”, decía provocando el inmediato llanto de su madre.

“Tiene que recordar la mujer que es y cómo ella sabe encarar retos complicados”, decía Carmen, para después darle un consejo y un recordatorio, “Que piense en nosotros, que la vamos a estar apoyando”.

Carmen Borrego: su hija dice "no"

Pero con la emoción del momento de ser una concursante más del reality, Carmen Borrego revelaba una petición que le había formulado a su hija y que ella, sin embargo, no ha aceptado. Algo que respeta pero era evidente que le ha disgustado:

“Le he pedido a mi hija que fuera a defenderme y ella me ha dicho que no quería aparecer”. La colaboradora de televisión tiene claro ya que su hija no ha cedido a su petición y reconoce que “me haría mucha ilusión porque es una tía estupenda que se expresa muy bien”.

Y sobre el secreto de su participación en Supervivientes 2024, Carmen Borrego ha explicado que "el único que lo sabía es mi marido, el resto lo intuía... Tiene más miedo que yo”.

Por último, también quería revelar en Así es la Vida el consejo que le ha dado su marido a días ya de trasladarse a la isla de Honduras: “Me ha dicho que esté tranquila, que viva la experiencia y que controle la cabeza”.