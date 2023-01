Terelu Campos defiende públicamente a Gustavo tras las acusaciones de 'topo'

La presentadora de ‘Sálvame Diario’ estalló cuando se le sacó a relucir el controvertido tema del topo que tiene su madre en casa en referencia a su chófer y hombre de confianza..

Aunque Terelu Campos se ha mostrado en silencio en un primer momento, acabó estallando cuando Rafa Mora expuso que algunos medios han publicado que Carmen Borrego es quien ha filtrado la información sobre el estado de su madre. "Me como muchas cosas, pero hay algunas por las que no voy a pasar, porque cojo la puta puerta y me voy", ha advertido.

Kiko Hernández aseguraba en 'Sálvame Diario' que Gustavo, el hombre de confianza de María Teresa Campos, habría grabado a ésta y a su entorno durante este último año, teniendo en su poder informaciones muy comprometidas de toda la familia Campos. Una información que no desmentía Carmen Borrego y que hacía estallar al señalado, que le enviaba un mensaje a ésta llamándole sinvergüenza.

Terelu Campos se moja sobre el supuesto topo de su familia y exige pruebas: "No sé quién pretende ejercer esta campaña" #yoveosálvame https://t.co/iNG5bUvYoM — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 13, 2023

Terelu Campos, en calidad de presentadora del último programa de la semana, no ha dudado en pronunciarse sobre esta información. Sin pelos en la lengua y con un alegato que ha dejado mudos a los colaboradores, la hija mayor de María Teresa ha dejado claro que no se cree la información de su compañero porque no hay ninguna prueba que la avale.

"No sé quién, fuera o cercano a nuestro entorno, pretende ejercer esta campaña contra Gustavo y lo que me preocupa es que al final nos cojan a unos y otros como peones de un no sé qué" empezaba diciendo Terelu, dejando claro que no da credibilidad ninguna a lo que se comentó ayer en ese mismo plató.

Kiko Matamoros desmiente Kiko Hernández sobre el topo de las Campos: "Gustavo ha sido leal, protector, y fiel a María Teresa" #yoveosálvamehttps://t.co/cWbCQU5lIw — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 13, 2023

"Desde mi casa no hay ninguna duda de Gustavo", continuaba diciendo la presentadora; eso sí, dejaba claro que "si algún día alguien me presenta algo, un documento, un audio, ya pondría cartas en el asunto”.

A pesar de su defensa, se mostraba crítica tras la actitud de este en la tarde de ayer: "Yo no hubiera llamado sinvergüenza a Carmen, porque si te sale eso, también se lo hubiera llamado a Kiko Hernández".

Pide que esto se pare ya

Terelu ha utilizado el plató de 'Sálvame' para pedir "que esto pare y se pare, entre otras cosas, porque a la única que se la puede hacer daño es a la persona que está en un momento muy vulnerable" y estas informaciones pueden hacer que Gustavo "pueda tomar decisiones que no las lleva por los sentimientos".

La emocionante conversación de Gustavo, el chófer de Teresa Campos y Terelu: "Lo he pasado mal"#yoveosálvame https://t.co/J9813gbs9K — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 2, 2023

De esta manera, la presentadora ha dejado claro cuál es su pensamiento ante esta información y ha zanjado la polémica, aclarando que mientras no haya pruebas, no va a dudar de la persona de plena confianza para su madre. Además, también ha asegurado que él no ha sido la persona que ha filtrado información de la comunicadora a la prensa, ya que siempre le ha protegido en sus peores momentos.