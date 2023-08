Tenso rifirrafe en redes entre Negre y Frank Cuesta por el caso Daniel Sancho

El caso del truculento asesinato en Tailandia del médico colombiano ocupa toda la actualidad del día, tanto es así que algunos comentarios (o comparaciones) han provocado que salten chispas.

Dos personajes que suelen estar rodeados de polémica han protagonizado el último enfrentamiento sonado de Twitter. Uno del mundo de la televisión, Frank Cuesta, y otro del mundo del periodismo, Javier Negre, son los protagonistas de este rifirrafe y todo por una noticia acerca del otro tema del momento: Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, y su macabro crimen en Tailandia.

Javier Negre, ex de El Mundo y desde hace tiempo director de su propio medio Estado de Alarma, compartía una noticia que habían elaborado acerca de Daniel Sancho y a lo que se enfrentaba al poder acabar preso en una cárcel tailandesa. Desde luego estamos hablando de prisiones que distan mucho en cuanto a condiciones de las de nuestro país. Para hacerlo, han comparado este caso con el de Yuyee, la exmujer de Frank Cuesta, que también estuvo encarcelada en una penitenciaría tailandesa.

Tomar como ejemplo a la madre de sus hijos no ha gustado para nada al herpetólogo que, como suele ser habitual, no se ha quedado callado y ha cargado duramente contra Javier Negre.

Sr. Negre...ES USTED GILIPOLL@S o simplemente entrena para ser el tio mas subnorm@l de Espana????? Me cago en la PUT@ que le pario!!!!!!!!!!!!!!!!!! https://t.co/AyZPI6o0o5 — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 6, 2023

Negre responde

Ante el revuelo causado, el periodista no tardaba en responder y lo hacía intentando aclarar el motivo por el que habían realizado ese artículo. Negre da a entender que no hay ninguna mala fe en el texto, simplemente que por ser un caso similar al de Daniel Sancho en cuanto al lugar donde se había producido y donde Yuyee, justa o injustamente, estuvo encarcelada durante años, y no por los hechos en cuestión.

Cualquiera que lea el texto @Frank_Cuesta verá que la comparación se establece por la dureza de las cárceles en Tailandia y las posibles vulneraciones de derechos que se pueden producir tanto en las cárceles de allí como en un proceso judicial donde hay sobrados casos de… pic.twitter.com/NJiDZay4mB — Javier Negre (@javiernegre10) August 6, 2023

Hay que recordar que Frank Cuesta estuvo durante mucho tiempo luchando por la libertad de su ex mujer, a la que habían condenado en Tailandia por, supuestamente, tráfico de drogas. Por lo tanto, es un tema personal que le puede afectar mucho. Cuesta defendía que todo había sido una trampa de las mafias de tráfico de animales contra las que lleva luchando toda la vida. A pesar de pedir ayuda a las altas instancias de nuestro país, no consiguió su objetivo. Seis años y medio después, Yuyee salió de la cárcel y se le ha podido ver en los vídeos de Youtube junto a su exmarido.

Frank Cuesta, antes conocido como Frank de la Jungla por su programa en Cuatro, fue mordido la semana pasada por una de las víboras más venenosas en el brazo y aún se recupera por ello. De ahí ese mensaje final, no sabemos si con cierta malicia o no, de Negre, deseándole una pronta recuperación.