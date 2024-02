Los Javis recrean el 'selfie' de Degeneres con los "perdedores" de los Goya

El espaldarazo de los Javis no ha sido fruto de la casualidad. Son de esos artistas que alcanzaron el éxito después de muchos fracasos en castings fallidos y guiones imposibles e incluso, como ayer reconocía el propio Javier Ambrossi, su carrera empezó como actor y periodista, pero pronto le hicieron recapacitar sobre cuál era su auténtico sueño.

A pesar de todas las piedras en el camino, Javier Ambrossi y Javier Calvo jamás se dieron por vencidos, y el destino les llevó a crear La llamada, una obra de teatro que se convirtió en historia del cine español y que supuso un punto de inflexión en sus carreras.

Aunque en ese momento no consiguieron llevarse el Goya a Mejor Dirección Nobel, ni Mejor Guion Adaptado con La promesa en 2018, su película sí logró el reconocimiento del Premio a Mejor Canción Original, escrita e interpretada por Leiva) y la pareja de directores ha conseguido este año 4 Premios Feroz por la serie, La mesías.

Anoche, en plena gala de los Premios Goya 2024, los Javis quisieron rendir homenaje a todos aquellos que un día estuvieron nominados y que, como ellos, se quedaron con la miel en los labios. Mientras Ana Belén se quejaba de haber estado nominada 5 veces a los Goya y no haberse llevado ninguno, los copresentadores de la gala tiraban de humor para asegurar: “nosotros tenemos práctica en eso de perder”.

Con micrófono en mano, Ambrossi y Calvo paseaban por el auditorio de Valladolid para preguntar a todos los invitados por esos premios que jamás llegaron a sus vitrinas. Tristán Ulloa comentaba que, se sentía bien a pesar de haber perdido 5 nominaciones, mientras Loles León afirmaba: “este es el único cabezón que se me ha resistido y no me he podido llevar a mi casa”.

Funny moment in the #Goya2024 awards (Spain's Oscars), as they call out actors with multiple nominations who have never won and do a sad selfie

Cc: @jimmykimmel https://t.co/hEYXhuYSya