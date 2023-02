El intercambio de parejas de Kiko Jiménez y Sofía Suescun deja in albis Mediaset

El testigo que abrió la caja de los truenos de los famosos en este tipo de locales parece que no quedó satisfecho y sigue tirando de la manta facilitando nombres que darán mucho que hablar.

Primero fue Lydia Lozano la que salió escaldada de la filtración de Sálvame sobre famosos que irían a un local de intercambio de parejas y ahora parece que la cosa va a más.

Según señaló un testigo enmascarado, Kiko Jiménez y su novia, Sofía Suescun, habrían acudido a un local de este tipo y el colaborador del programa respondió este lunes molesto.



El testimonio aseguró además que es bisexual porque le vio interactuar tanto con chicos como con chicas, pero el aludido optaba por la ironía en su respuesta: "No soy bisexual, tampoco heterosexual, soy pansexual. Significa que te encanta todo tipo de atracción sexual tanto para cualquier género como cualquier sexo", aclaró Jiménez añadiendo que suele tener "encuentros sexuales" los lunes, miércoles y viernes en una "habitación roja" en su casa.

Kiko Jiménez: "En caso de ser bisexual, homosexual o lo que fuese, sería decisión mía"

Esta anotación hacía que sus compañeros cayeran de la cuenta de que sus palabras no eran más que sarcasmo: "Todo es totalmente falso, estoy dando una respuesta absurda porque todo es falso, no me importaría, en el caso de ser bisexual, homosexual o lo que fuese, sería decisión mía", aclaró Kiko.

Y ya que estaba se quejó de que se diera cabida a un testigo que hablaba "enmascarado" y añadiendo un desmentido aún más claro: "No he ido nunca ni con Sofía ni sin ella". En cualquier caso no le pareció bien que se hablara de ello como si fuera algo oscuro: "Se crea cierto morbo alrededor de lo que se está contando que parece que sea algo clandestino y estás en tu derecho de hacerlo".

Natural o no, el caso es que el asunto del intercambio de parejas no terminó de convencer al público de Telecinco, ya que este lunes Sálvame Naranja se saldó con un 12.0% de cuota de pantalla y 1.084.000 espectadores, sus cifras más bajas desde hace más de un mes.