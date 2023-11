Famoso cantante tira la caña a Valeria Ros en directo y a La Sexta le sabe mal

Es uno de los artistas más deseados del momento y de plena actualidad tras sacar a la luz, sin previo aviso, un tema que le ha llevado a lo más alto. Lo que no esperaba era toparse con ella.

En plena gira televisiva y mediática por nuestro país tras lanzar su nuevo single Ojos. Labios. Cara (sin previo aviso y en colaboración con una marca de cosméticos) el cantante colombiano Manuel Turizo se dejó caer este martes, entre otros programas, por el Zapeando de La Sexta.

El cantante decidió obsequiar a Valeria Ros con su canción El merengue y hasta se atrevió a cantarla a capela. La colaboradora decidió hacerle los coros pero, finalmente, se sonrojó ante el arranque de Turizo que tuvo un ataque de risa al verla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Manuel Turizo - MTZ (@manuelturizo)

Todo comenzó porque Valeria Ros, siempre provocativa y provocadora, no dudó en confesarle al artista durante su participación en el programa que "no le ha tirado la caña en ningún momento" a lo que Turizo le preguntó si él podía tirarle la caña a ella. La vasca le respondió sin dudarlo un segundo: "Yo me dejo y ya si me cantas, lloro".

Dicho y hecho, el invitado el interpretó su tema El Merengue pero el ataque de risa que le dio al verla acompañarle a los coros pinchó cualquier esperanza de ligoteo serio.

Será por eso que Zapeando no terminó de dispararse en los audímetros este martes a pesar del momentazo entre el invitado y la colaboradora del programa de La Sexta, que cosechó un 5.3% de cuota de pantalla delante de 512.000 espectadores. A saber, sus datos combinados más bajos desde hace más de un mes.