Tremendo golpe para Rosario Mohedano y Rosa Benito tras una dolorosa pérdida

Aunque llevan mucho tiempo alejadas de la primera línea televisiva, más aún desde el cierre de Sálvame, no dejan de compartir sus alegrías y también sus penas con todos sus seguidores.

Desde hace ya tiempo tanto Rosa Benito como Rosario Mohedano está alejadas de la primera línea mediática y de titulares del corazón. Más aún desde que Telecinco puso en marcha un presunto cambio radical de sus contenidos que pasó, entre otras cosas, por cerrar para siempre Sálvame y sus aledaños.

Sin embargo, a través de sus redes sociales tanto la madre como la hija siguen muy activas y mantienen informados minuciosamente a sus muchos fans y seguidores de su día a día y de sus cuitas.

Con ellos han querido compartir ahora el delicado momento que atraviesan ambas tras enfrentarse a la dolorosa pérdida de un ser querido que les ha dejado muy tocadas a ambas.

Después de pasar un feliz fin de semana en familia que también pudieron ver sus followers, la semana comenzaba de la manera más triste posible para ellas con esta pérdida cercana, en cuya identidad, sin embargo, no han querido ahondar en demasiados detalles.

Chayo Mohedano publicó en sus stories de Instagram un texto sobre fondo negro que dejaba claro que está muy afectada: "Tengo el corazón roto. Alguien muy importante para mí me decía: Que es lo que tenemos que aprender de esta situación tan injusta que hoy la vida nos pone en frente? Tengo que aceptar una muerte que no quiero aceptar y me duele aceptar. Tan joven… tan bueno…".

Por su parte, Rosa Benito dejó claro que la pérdida está relacionada con la familia Mohedano porque ella también expresó su dolor a través de sus stories de Instagram: "La vida y la muerte siempre están ahí", escribió la ex de Telecinco sobre una fotografía del amanecer junto a un corazón roto.

Posteriormente, como hizo su hija Rosario, utilizó un fondo negro para escribir otro mensaje: "Que injusta es la vida a veces. El dolor de una madre cuando te mira a los ojos y te dice… Tengo un dolor tan grande que no lo puedo expresar".