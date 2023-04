Eugenia Martínez de Irujo da la bendición a Isabel Preysler y Alfonso Díez

La hija de la duquesa de Alba, hijastra de Alfonso Diez durante los cinco años que duró su matrimonio, no ha dudado en desear lo mejor al que fue marido de su madre y a Isabel Preysler.

Eugenia Martínez de Irujo acudió este fin de semana al cumpleaños sorpresa de Marina Carmona, íntima suya amiga e hija del cantante Antonio Carmona, junto a otros rostros conocidos como Carola Baleztena y Rocío Martín Berrocal. Eugenia no quiso llegar con las manos vacías y llevó un gran regalo para la homenajeada: "Una vajilla entera". La duquesa de Montoro quiso estar presente en un día tan especial para la familia de Marina, a quien tiene un gran cariño: "A todos, a Mariola, Marina, Lucía, Antonio".

Nuria González desvela qué relación les une a Isabel Preysler y Alfonso Díez.



Fuente: Europa Press. pic.twitter.com/Kj1gtZQkBR — Show España (@ShowEspana) April 14, 2023

La empresaria atendió con simpatía a la prensa, como en ella es habitual, y no tuvo reparo en contestar a las preguntas sobre una posible relación entre Isabel Preysler y Alfonso Díez, el que fue su padrastro durante los cinco años que duró su matrimonio con su madre, hasta su fallecimiento en 2014. La duquesa de Montoro no ha dudado ni un momento en desearles lo mejor si finalmente se confirmara el romance en un futuro. "Yo los quiero mucho a los dos. Así es que, si es verdad, yo doy la bendición, sí".

Además, Eugenia ha confesado que guarda un cariño especial hacia Alfonso Díez:. "Sí, yo sí", respondió cuando se le preguntó si tenía una buena relación con él.

Por otro lado, la duquesa se mostró divertida al enterarse de que Carlos Fitz-James Stuart también podría estar interesado en Isabel Preysler, y afirmó entre risas que sería una buena cuñada: "Yo, buenísima. Yo siempre soy buena".

#AlfonsoDíez quiere encontrar el amor desde hace tiempo. Fuente: (Europa Press). pic.twitter.com/WR7ynvIJvM — Show España (@ShowEspana) April 6, 2023

Alfonso Díez, que desde que murió la duquesa de Alba ha prodigado poco su vida social, fue el padrastro de Eugenia durante los cinco años que duró el matrimonio de su madre hasta su fallecimiento con 88 años. El anticuario, de 72 años, empieza a vérsele más en diferentes actos, aunque fue el último el que llenó las portadas de la revista: una cena que compartieron Alfonso Díez, Nuria González, Isabel Preysler y un cuarto hombre del que no se sabe su identidad.

Mientras en el entorno de Preysler cierran filas en torno a la socialité, Díez se ha mostrado muy enfadado con estos rumores en las ocasiones en las que le han preguntado.

Alfonso Díez se ha mostrado muy enfadado ante los rumores de una posible relación con Isabel Preysler que tacha de despropósito https://t.co/pzaiznKVPw pic.twitter.com/KQjAAbyTNs — Lecturas (@Lecturas) April 7, 2023

Por otro lado, la hija de la Duquesa de Alba ha desmentido los rumores que aseguraban que Tana Rivera, su hija en común con Fran Rivera, estaría organizando la boda de Tamara Falcó: "No, hombre, no, no. Vamos, primera noticia". Sin embargo, Eugenia sí apoya a su hija en esta nueva etapa como organizadora de eventos: "Hombre, claro que estoy contenta".