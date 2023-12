Lequio corona a la nueva reina de las mañanas con unas fotos "perversas"

Cómo será el último culebrón de la crónica rosa de nuestro país para que el televisivo conde se muestre escandalizado. Miel sobre hojuelas para quien reemplaza a Ana Rosa como "monarca".

El culebrón de Bárbara Rey y su hijo dista mucho de llegar a su fin. Si la primera parte de la entrevista a Ángel Cristo en ¡De viernes! no dejó a nadie indiferente, la segunda emisión fue todavía más polémica y escandalosa.

Y es que según el hijo de la vedete, la relación de su madre con el Emérito era "la solución de su vida" y por eso decidió hacerle unas fotos. Fue entonces cuando pensó que Ángel, a pesar de sus 12 años, era la persona ideal para hacer ese reportaje fotográfico. "Me dice que es un material muy comprometedor que no puede saber nadie", explicó Cristo añadiendo que "tomamos la decisión de hacer las fotos y llegamos a la conclusión de que pidiera trabajo a cambio, no dinero".

Pero la cosa fue más allá y esas simples fotos, inocentes en principio, tornaron en algo más escandaloso. "Se esconde una cámara en la habitación y en el comedor, conectado a un cable y a una cámara de vídeo", desveló Ángel. Él se ocupó en aprender a usarlo todo y a enseñar a Bárbara a usarlo. Cristo dio detalles de dónde se colocaron las cámaras y qué se veía: "En la habitación enfocaba la cama y se ve la cama. La calidad de la imagen era mala, pero se podía distinguir lo que pasaba en la cama".

Lequio se escandaliza y Ana Rosa elige nueva "reina de las mañanas"

Una situación que llegó al plató de Vamos a Ver de Telecinco, donde los colaboradores comentaron los vídeos de la entrevista más polémica a Ángel Cristo y Alessandro Lequio no pudo esconder su rechazo ante lo contado por el hijo de Bárbara Rey: "Ver a tu madre manteniendo relaciones sexuales es perverso. Es perverso por los dos lados y dan asco tanto el hijo como la madre. Es una perversión por los dos lados".

Con un Alessandro Lequio escandalizado, que ya tiene su mérito teniendo en cuenta cómo es el televisivo conde, el caso es que Joaquín Prat vino a darle la razón a su exjefa Ana Rosa Quintana, que este mismo lunes señaló horas más tarde en su programa TardeAR que ya hay "nueva reina de las mañanas": a saber, su excopresentador en El Programa de Ana Rosa hoy al frente del matinal de Telecinco Vamos a Ver.

No en vano, la de Mediaset comenzó la semana con un 15.3% de cuota de pantalla y 475.000 espectadores para Vamos a Ver, líder de su franja y por encima del 15% y 465.000 del día anterior.