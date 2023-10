Mario Vaquerizo hace polvo a Paulina Rubio y Carlos Sobera en Telecinco

Malas noticias para otra de las grandes apuestas de Telecinco este curso para intentar recuperar las audiencias perdidas. El Musical de Tu Vida, una de las novedades de esta temporada de la cadena de Mediaset, sigue sin terminar de cuajar en la parrilla, más bien todo lo contrario....

Este miércoles, sin ir más lejos, marcó su mínimo histórico con un discretísimo 5.7% de cuota de pantalla y 499.000 espectadores en horario de máxima audiencia y con Paulina Rubio como protagonista de la noche.

Ya no es solo que le ganara Antena 3 con The Floor (13.9% y 1.136.000) y La Uno de TVE con Cuéntame cómo pasó (12% y 1.301.000) sino que hasta Cuatro se puso por delante con sus Dos Bodas Gipsy (5.7% y 501.000). Solo La Sexta quedó por detrás en share con Desmontando Las Tres Culturas y un 5.1% pero aún así logró mayor número de espectadores (515.000).

Paulina, sobre su música: "Me he permitido no tener un género" 🎶



