Djokovic gana Roland Garros y destrona a Rafa Nadal con su Grand Slam número 23

Novak Djokovic se ha convertido, por ahora, en el mejor tenista de la historia al ganar su 23º Grand Slam. El serbio se impuso en la Philippe Chatrier a Casper Ruud en esta final de Roland Garros que se decidió en tres sets (7-6, 6-3 y 7-5). Ante la mirada de Kylian Mbappé, Ibrahimovic, Mike Tyson y compañía Nole conseguía romper esa igualada que tenía con un Rafa Nadal que va a tener que firmar un gran 2024 para poder competirle al de Belgrado.

El partido comenzó cuesta arriba para Novak Djokovic. El serbio estaba impreciso a pesar de pelear cada bola como si fuera la última, pero tenía delante a un excelso Casper Ruud que logró ponerse 4-1. Ahí fue cuando a Nole le cambio el chip para sacar su mejor versión y contrarrestar el partidazo que estaba haciendo nórdico. Al final, el primer set – que duró hora y media- se decidió en un tie-break que dominó el ya ganador de 23 Grand Slams.

En el segundo set la historia no cambió y hubo un intercambio de golpes tremendo por parte de estos dos tenistas que maravillaban a los asistentes, entre los que estaban Mbappé, Ibrahimovic, Giroud... Tanto Casper Ruud como Novak Djokovic mostraron un tenis que estaba a la altura de este evento como es la final de Roland Garros. Nole comenzó asegurando el primer punto con su servicio para después lograr un break a pesar de la dura oposición del número cuatro del mundo y acabar con el 3-0. Ambos mantuvieron su saque a partir de ese momento, pero el serbio se volvió a llevar el set con un juego en blanco en 45 minutos.

Con el 2-0 Casper Ruud ya se veía con el agua al cuello y no le quedaba otra que echar el resto en un tercer set que comenzó de una manera muy igualado hasta el 5-5. Nadie cedió, pero en ese momento Novak Djokovic sacó a pasear su gran derecha para firmar un break en blanco y ponerse 6-5 antes de servir para ganar Roland Garros. No falló Nole, que se fue al suelo sabiendo que ha escrito una página nueva en la historia del deporte al convertirse en el único tenista que ha conseguido 23 Grand Slams.

Con esta victoria frente a Casper Ruud Novak Djokovic suma ya 23 Grand Slams a lo largo de su carrera y lidera ya esa batalla por ser el mejor tenista de la historia. Antes de este Roland Garros estaba igualado a 22 con Rafa Nadal y con el manacorí fuera durante todo el año, el serbio tratará de seguir aumentando esa diferencia antes de que el español juegue la última temporada de su carrera en 2024.

🏆 Forever raising the bar 🏆@DjokerNole masters Casper Ruud 7-6(1), 6-3, 7-5 to win a third Roland-Garros title and an unprecedented 23rd Grand Slam men’s singles title.



⁰#RolandGarros pic.twitter.com/9IfTi39alB