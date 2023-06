La sorprendente respuesta de Florentino Pérez cuando le piden que fiche a Mbappé

Llega el verano y otra vez vuelve a salir el nombre de Kylian Mbappé. Además, siempre va acompañado del Real Madrid, pero lo cierto es que este verano tampoco llegará al Santiago Bernabéu. Aunque el propio delantero afirme que continuará en el PSG los rumores y el culebrón sobre su llegada a Chamartín no van a cesar hasta que finalmente Florentino Pérez consiga que vista de blanco.

Durante años se habló del fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. La primera vez fue cuando cambió Mónaco por el Parque de los Príncipes. El delantero, que ganó el Mundial de Rusia 2018 con Francia, quería conseguir grandes cosas en su país antes de salir a otra liga y por ello prefirió aceptar la propuesta del PSG, donde ha estado jugando estas últimas temporadas, donde continúa, y, donde al menos, seguirá otro año más.

Desde finales de 2021 y hasta el mes de mayo siguió siendo noticia. Pasaban los días, las semanas y los meses y no renovaba con el PSG. Mientras, le daba su palabra al Real Madrid de que se marcharía libre el 30 de junio, pero al final no ocurrió nada de eso y se dio un giro de los acontecimientos que terminó con Kylian Mbappé ampliando su contrato con el equipo galo y, según muchos, traicionando a Florentino Pérez y a toda la afición madridista.

Haaland might won the UCL but he will never be better than Kylian Mbappe. pic.twitter.com/LEWYADyehs