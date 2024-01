El casi Guardia Civil que interesa al Real Madrid para la próxima temporada

El club blanco busca un carrilero derecho para reforzar esa posición de cara a la próxima temporada y pone sus ojos en un joven futbolista del Sevilla que quería ingresar en la Benemérita

Estamos en la época. Es absolutamente insufrible, pero es lo que toca a partir de las campanadas: el ficherío, el mercado de fichajes, el calciomercato que dicen los italianos. Y como todos los años, el Real Madrid es el epicentro de la especulación. Y no sólo por Kylian Mbappé, menos aún ahora que el presidente del PSG ha arrojado toneladas de agua fría sobre la rumorología provocada por los streamers, sino por hasta un casi Guardia Civil.

Si, un casi Guardia Civil. "Estoy estudiando el grado superior de Deportes. Me he pegado toda la mitad de curso yendo a la Universidad en metro. Ahora intento ir en coche, aunque el metro me gusta. Dentro de lo que cabe intento hacer la vida normal de un chaval de 20 años. Pero si no fuera futbolista sería Guardia Civil". El balón se cruzó en el camino de un futuro miembro de la Benemérita, sí. Quien pronunció esas palabras es Juanlu Sánchez, lateral derecho del Sevilla, en los canales oficiales del club hispalense.

Juanlu, que es como se le conoce, lleva tiempo en el radar del Real Madrid, aunque ya se sabe cómo son esas cosas: el Sevilla puede vender futbolistas a cualquier equipo, incluso con rebaja considerable de precio, pero si se lo hace al club blanco, que tiene encima que pagar la cláusula sin descuento, el jugador vendido pasa a ser un pesetero objeto de toneladas de odio. Véanse los casos de Sergio Ramos o Julio Baptista en su momento.

Sevillista desde chiquitito

El precio de Juanlu es de 25 millones de euros, eso marca su cláusula, desde el pasado 1 de enero. Antes de esa fecha, era de 15. El carrilero derecho acaba contrato en junio de 2026 con los hispalenses pero las cláusulas están para algo. Para empezar, para no hablar de rumorología en los canales oficiales del club. Ni una pregunta a Juanlu sobre el interés del Real Madrid. Eso sí, el "yo soy sevillista desde chiquitito", que no falte. Porque no son canales de información: son canales de propaganda.