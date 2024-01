El central loco que hace al Real Madrid campeón de invierno... pese al Girona

Está loco y él mismo se encarga de decirlo. Loco entre comillas, porque se está erigiendo como uno de los mejores centrales del mundo pese a las cosas raras que hace de vez en cuando, que son más entretenidas visualmente que locura real. Antonio Rüdiger, ese defensa alemán con nombre mestizo, logró marcar para que el Real Madrid derrotase (1-0) al Mallorca en la jornada intersemanal de Reyes.

Rudiger has been one of our most consistent performers in a while now i am so happy for him. What a HUGE goal man. pic.twitter.com/usJycq1kXG