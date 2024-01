El jeque del PSG apaga el enésimo incendio provocado por Kylian Mbappè

Nasser Al-Khelaifi se muestra confiado ante las opciones de continuidad del francés en el Parque de los Príncipes pese a que la rumorología que le sitúa en el Real Madrid se ha disparado

En el eterno Día de la Marmota en el que vive sumido el fútbol mundial desde 2017, cuando el jugador aún militaba en el Mónaco, el Culebrón Mbappé viene con fuerza en estos primeros días de 2024. El jugador, que acaba contrato con el PSG el próximo 30 de junio aunque tiene una cláusula que le permitiría seguir un año más en París, sigue siendo colocado machaconamente en la órbita de un Real Madrid que está harto, realmente harto, del jugador y de su entorno.

Mbappé solo vendrá al Real Madrid en caso de que salga públicamente y lo diga, cosa que nunca va a suceder porque el futbolista se vende, siempre, al mejor postor. Y aunque desde el Reino Unido algunas prestigiosas cabeceras, como The Times, digan que hay equipos de la Premier interesados, como el Liverpool, quien parece tener la sartén por el mango es su actual club. Y así lo ha demostrado el jeque, Nasser Al-Khelaifi, en Radio Montecarlo hoy.

🔴 Interrogé sur le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser al-Khelaïfi a réaffirmé la position du club : Paris veut garder son attaquant.https://t.co/vxiKZYjpxn pic.twitter.com/xORhpvk8lC — RMC Sport (@RMCsport) January 9, 2024

Realmente, Al-Khelaifi no es jeque, pero si el presidente del PSG. Y en calidad de eso, de administrador de la fortuna parisina de los jeques cataríes que sí son los dueños del club, ha dejado claro que no está nada nervioso sobre el futuro de Mbappé. Esta vez parece que la carta en la manga la tienen ellos.

"Kylian es un gran hombre, un gran jugador, pero también una gran persona. Como dijo hace unos días, tiene un acuerdo conmigo. Queda entre nosotros, no quiero revelar lo que hay en este acuerdo, pero hay un acuerdo. No quiero hablar de dinero ni decir cuánto vale el acuerdo. Tenemos un ‘pacto de caballeros’, nuestro acuerdo no tiene que ver con el dinero. Es entre un jugador y el presidente del club, el director deportivo y el entrenador. Es más que un acuerdo firmado", dijo Al-Khelaifi. Y a buen entendedor... Y para colmo apostilló: "Déjenlo en paz, estamos bien, tengo confianza en él, nunca hará daño al club. Verdaderamente pido a todo el mundo que deje a Kylian tranquilo. Dejadnos tranquilos, estamos bien. Nunca hará daño al club. Confío en él al 200%. Es un buen chico. Me dio su palabra y es un hombre de palabra. Yo creo en el".

Presume... de Luis Enrique

Al Khelaifi presumió de muchas cosas. Tantas, que hasta presumió de Luis Enrique, entrenador del PSG, y de su idea de fútbol. "Probamos muchas cosas. Es una experiencia para nosotros. Estamos construyendo un equipo francés joven y fuerte. Estamos en el largo plazo, no tenemos prisa y tenemos un entrenador fantástico. Hay una cosa clara. Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo en la actualidad. No necesitamos estrellas. Hoy la estrella es el París Saint-Germain (...) Necesitamos jugadores que respeten la camiseta, que respeten al club y que lo den todo por el escudo por la camiseta del París Saint-Germain".