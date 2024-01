Alcaraz, en cuartos de final del Open de Australia por primera vez en su carrera

El tenista murciano desplegó su mejor tenis del torneo para liquidar al serbio Kecmanovic, 60 del mundo, por 6-4, 6-4 y 6-0 y el miércoles se citará con Zverev por un puesto en semifinales.

Carlos Alcaraz sacó el mejor tenis de su repertorio cuando más le hacía falta y se ha clasificado, por primera vez en su carrera, para los cuartos de final del Open de Australia, el primer grand slam de la temporada. El tenista murciano no ha tenido demasiado problemas para imponerse al serbio Kecmanovic, 60º mejor jugador del mundo, por un concluyente 6-4, 6-4 y 6-0.

Alcaraz no pudo competir el año pasado en Melbourne, a donde hubiera llegado como número 1 del ranking, después de sufrir una lesión y para buscar su mejor actuación en Australia hay que remontarse a 2022 cuando fue apeado en tercera ronda por el italiano Matteo Berrettini. Dos años después, y aún con solo 20 años de edad, el tenista murciano continúa construyendo su increíble historia al estar ya entre los ocho candidatos al título en la primera gran cita del año tenístico.

“Ha funcionado todo, creo yo. He hecho casi todo perfecto. Le he empujado al límite en cada bola, en cada punto. Él había jugado varios partidos en cinco sets antes de este (su media de tiempo en pista era de 2h50), así que probablemente no estaba al 100% físicamente. En cada bola le he movido de lado a lado y he podido tener mis oportunidades en cada set”, reconoció Alcaraz instantes después de dejar en la cuneta a Kecmanovic, con rosco final incluido.

Alcaraz se jugará un puesto en las semifinales el próximo lunes frente al alemán Alexander Zverev, que tuvo muchos más problemas que el español para pasar de ronda al tener que agotar los cinco sets, 7-5, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6 (3), frente al británico Cameron Norrie.

Alcaraz frente a Zverev por un puesto en semifinales

El particular cara a cara entre el jugador español y el alemán es, actualmente, favorable para Zverev, que se ha impuesto en cuatro de los siete enfrentamientos que han mantenido. Sin ir más lejos, en las ATP Finals con las que se cerró la pasada campaña, la victoria sonrío al alemán. “Me siento mejor y mejor cada día, cada partido que juego en la Rod Laver me siento más cómodo. Creo que si juego a este nivel, tendré mis oportunidades. Pondré mi mejor tenis y a ver qué pasa”, comentó Alcaraz ya con la cabeza puesta en dicho enfrentamiento.

Los otros tres partidos de cuartos de final del Open de Australia medirán a Djokovic contra el estadounidense Taylor Fritz, al italiano Sinner con el ruso Rublev y al también ruso Medvedev ante el polaco Hubert Hurkacz. El caso es que, entre los ocho cuartofinalistas del torneo, están los seis primeros cabezas de serie.